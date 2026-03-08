Teheran sfida Trump: «Non ci arrenderemo, pronti a 6 mesi di guerra». Raid Idf su un hotel a Beirut: 4 morti. Esplosioni all’ambasciata Usa a Oslo – La diretta

Nonostante le scuse del presidente Pezeshkian ai paesi vicini, nuovi droni e missili iraniani hanno colpito Kuwait e Arabia Saudita. A Riad è stato sventato un attacco diretto al quartiere diplomatico. Trump sta valutando l'invio di truppe di terra in Iran

Il conflitto in Medio Oriente entra nel suo nono giorno. Dopo l’attacco massiccio guidato da Stati Uniti e Israele, che ha portato alla morte della Guida Suprema Ali Khamenei e dei vertici del regime, Teheran ha avviato una controffensiva colpendo le basi Usa in diversi paesi del Golfo. Il nuovo governo iraniano ha respinto con forza l’ultimatum di Donald Trump per una resa incondizionata: «Non ci arrenderemo mai», è il messaggio che arriva da Teheran, insieme alla minaccia di poter sostenere il conflitto per almeno altri sei mesi. Sul piano operativo, l’Iran ha già attuato la ritorsione economica chiudendo lo Stretto di Hormuz alle navi americane e israeliane. Nonostante le scuse formali del presidente Pezeshkian ai paesi vicini, nella notte si sono registrati nuovi raid contro Kuwait e Arabia Saudita. Contemporaneamente, il fronte libanese resta incandescente: un attacco israeliano su un hotel di Beirut ha provocato almeno 4 morti.