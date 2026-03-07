Guerra Usa-Israele-Iran, Trump pensa a truppe americane a Teheran – La diretta

Il presidente definisce stupide le domande sugli aiuti della Russia agli ayatollah. Esplosione a Gerusalemme, raid sulla capitale dell'Iran

Nell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a grappolo. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce «stupide» le domande dei giornalisti sull’aiuto della Russia all’Iran. E secondo alcune indiscrezioni pensa a una missione di terra. Anche se qualsiasi dispiegamento di truppe americane all’interno dell’Iran potrebbe aumentare la portata della guerra e aumentare i rischi per le forze americane. Dall’inizio della guerra di sabato, sei soldati americani sono stati uccisi e 18 sono rimasti feriti nei contrattacchi iraniani, secondo il bilancio offerto dal Pentagono.