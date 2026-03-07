Guerra Usa-Israele-Iran, Trump pensa a truppe americane a Teheran – La diretta
Nell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a grappolo. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce «stupide» le domande dei giornalisti sull’aiuto della Russia all’Iran. E secondo alcune indiscrezioni pensa a una missione di terra. Anche se qualsiasi dispiegamento di truppe americane all’interno dell’Iran potrebbe aumentare la portata della guerra e aumentare i rischi per le forze americane. Dall’inizio della guerra di sabato, sei soldati americani sono stati uccisi e 18 sono rimasti feriti nei contrattacchi iraniani, secondo il bilancio offerto dal Pentagono.
Esplosione a Gerusalemme
Una esplosione è stata udita sabato mattina a Gerusalemme, dopo l’attivazione di un’allerta aerea per l’arrivo di un missile iraniano. Lo riferisce un giornalista dell’Afp sul posto. Le difese aeree «stanno lavorando per intercettare la minaccia», ha fatto sapere l’esercito israeliano. Poco dopo, le forze armate hanno annunciato la fine dell’allerta.
Sirene in Bahrein
Il Regno del Bahrein ha invitato i suoi cittadini nelle prime ore di sabato 7 marzo a «mantenere la calma e a dirigersi verso un luogo sicuro», mentre risuonavano le sirene per il timore di un possibile attacco aereo. Secondo un messaggio pubblicato su X, il ministero dell’Interno del Bahrein ha riferito che «sono state attivate le sirene» e ha esortato «cittadini e residenti a mantenere la calma e a raggiungere il luogo sicuro più vicino», senza fornire ulteriori dettagli sulla natura della minaccia. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, ha dichiarato venerdì che gli attacchi dell’Iran nei Paesi arabi sono diretti contro basi e strutture statunitensi, e non contro gli Stati vicini. «Iran e i nostri fratelli arabi convivono da secoli in uno spirito di amicizia e rispetto reciproco», ha scritto Araqchi in un messaggio pubblicato sul suo account ufficiale su X. Il capo della diplomazia iraniana ha però denunciato che «gli aggressori americani lanciano i loro attacchi dal territorio dei nostri amici arabi, colpendo bambini e civili innocenti». Per questo, ha aggiunto, la risposta dell’Iran a tali attacchi è inevitabile.
Israele: l'Iran usa bombe a grappolo
Israele ha accusato l’Iran di avere usato più volte munizioni a grappolo dall’inizio della guerra.
L’accusa è stata formulata dal portavoce militare israeliano, il tenente colonnello Nadav Shoshani, che in un briefing con la stampa ha parlato di un impiego ripetuto di cluster bombs contro aree civili. Le munizioni a grappolo esplodono in aria e disperdono submunizioni su un’area ampia. Una parte di questi ordigni può non detonare all’impatto e restare sul terreno, con rischi prolungati per la popolazione civile.
La polizia israeliana ha diffuso anche un avviso pubblico in cui un artificiere ha richiamato l’attenzione sui pericoli legati agli ordigni inesplosi. Secondo immagini diffuse nelle ultime ore e rilanciate anche dai media, una pioggia di submunizioni sarebbe stata osservata nel cielo del centro di Israele durante un attacco missilistico iraniano. L’esercito israeliano sostiene che si tratti di bombe a grappolo trasportate da missili balistici. Non risultano per ora conferme indipendenti complete sul numero esatto di questi episodi.
Israele: nuovi attacchi su Teheran
Nelle prime ore di sabato 7 marzo l’esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato nuovi attacchi «su larga scala» contro obiettivi e infrastrutture a Teheran, mentre la tv di Stato iraniana ha riferito di un’esplosione nella parte occidentale della capitale. In precedenza, i militari israeliani avevano segnalato una nuova ondata di missili iraniani diretti verso Israele. Una serie di esplosioni è stata avvertita a Tel Aviv dopo i lanci. I servizi di emergenza israeliani, secondo quanto riportato, non hanno ricevuto segnalazioni di vittime dopo la raffica. Successivamente, l’esercito ha reso noto che la popolazione poteva lasciare i rifugi «in tutte le aree del Paese».
Trump, la Russia e l'Iran: lo scontro con il giornalista
Donald Trump si è di nuovo scontrato con un giornalista quando, durante un evento alla Casa Bianca dedicato allo sport universitario, gli è stato chiesto dei report secondo cui la Russia potrebbe fornire all’Iran informazioni di intelligence utili contro le forze americane. Il presidente americano ha inizialmente liquidato la domanda con una battuta, definendo il tema un problema facile rispetto a quello di cui si stava discutendo in quel momento, prima di attaccare il cronista: «Che domanda stupida da fare in questo momento». Lo racconta il New York Times. Trump ha poi rifiutato di rispondere anche a una domanda sulla decisione, presa questa settimana, di rimuovere la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, invitando i cronisti a restare sul tema dell’incontro.
Trump e le truppe Usa in Iran
Il presidente americano Donald Trump ha espresso «privatamente un serio interesse» a schierare le truppe sul territorio iraniano. Lo riporta la Nbc, in base a quanto appreso da due funzionari Usa, un ex funzionario e un’altra persona a conoscenza delle conversazioni. Trump ha discusso l’idea sulle truppe Usa di terra con collaboratori e funzionari repubblicani fuori dalla Casa Bianca, delineando la sua visione di un Iran postbellico in cui l’uranio sia al sicuro, e in cui gli Stati Uniti e un nuovo regime di Teheran cooperino sulla produzione di petrolio in modo simile a come sta accadendo in Venezuela, hanno affermato le fonti.
I commenti di Trump non si sono concentrati su un’invasione terrestre su larga scala dell’Iran, ma sull’idea di un piccolo contingente di truppe al servizio di scopi strategici, secondo le stesse fonti. Il tycoon non ha preso alcuna decisione né impartito ordini relativi alle truppe di terra. «Questa storia si basa su supposizioni provenienti da fonti anonime che non fanno parte del team di sicurezza nazionale del presidente e che chiaramente non sono coinvolte in queste discussioni», ha commentato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in una nota. «Il presidente Trump tiene sempre aperte tutte le opzioni, saggiamente, ma chiunque cerchi di insinuare che sia a favore di una o dell’altra opzione dimostra che non ha un vero posto al tavolo delle trattative».
Pubblicamente, Trump non ha escluso di inviare truppe «sul terreno» in Iran, malgrado la guerra finora si sia incetrata solo in una campagna aerea. Le sue discussioni private sull’idea mostrano un presidente forse più disposto a prendere in considerazione un simile passo di quanto i suoi commenti pubblici sulla questione abbiano lasciato intendere finora. Qualsiasi dispiegamento di truppe americane all’interno dell’Iran potrebbe aumentare la portata della guerra e aumentare i rischi per le forze americane. Dall’inizio della guerra di sabato, sei soldati americani sono stati uccisi e 18 sono rimasti feriti nei contrattacchi iraniani, secondo il bilancio offerto dal Pentagono.