Le centinaia di italiani alle Maldive che vogliono essere rimpatriati a causa della guerra

07 Marzo 2026 - 07:23 Alba Romano
Lo scalo di Dubai è saltato a causa dei droni iraniani. Ma loro vogliono rientrare

Alcune centinaia di italiani vogliono essere rimpatriati dalle Maldive a causa della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran. La console onoraria italiana (volontaria) si è trovata nei giorni scorsi subissata dalle richieste, fa sapere Il Foglio. Perché lo scalo di Dubai è saltato a causa dei droni iraniani. Per questo vogliono il rimpatrio. Anche se la guerra è in Medio Oriente.

Il rischio di una settimana al mare

Alla Farnesina c’è una mappa che riguarda gli italiani in zone di crisi. Sono 3272 gli italiani in vacanza alle Maldive. Mentre 2906 si trovano in Thailandia, 186 alle Seychelles e quasi trecento a Bali. Il 31° Stormo di Ciampino, spiega il quotidiano, dispone di qualche Gulfstream e qualche Airbus, sufficienti a trasportare i vertici dello stato nei cinque continenti e a tirare fuori gli italiani liberati da terroristi o criminali in zone pericolose. Ma non adatti a svuotare i resort del sud-est asiatico. E quindi dovranno attendere. Non si sa fino a quando.

