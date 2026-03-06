Guerra Israele-Usa-Iran, missili su Tel Aviv e Teheran. Trump ai curdi: «Attaccate» – La diretta

L'esercito americano ha detto di aver affondato più di 30 navi iraniane, mentre due hotel sono stati colpiti in Bahrein dai missili e dai droni di Teheran. Intanto l'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato altri missili diretti contro le basi Usa nel paese

Nella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran. L’esercito americano ha detto di aver affondato più di 30 navi iraniane, mentre due hotel sono stati colpiti in Bahrein dai missili e dai droni di Teheran. Intanto l’Arabia Saudita ha detto di aver intercettato altri missili diretti contro le basi Usa nel paese. E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incoraggiato i curdi ad attaccare l’Iran.