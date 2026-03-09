«Donald Trump, guardali negli occhi», il Tehran Times dopo la strage nella scuola di Minab: la prima pagina coi volti del bambini uccisi

La prima pagina di oggi - lunedì 9 marzo- del giornale iraniano, che punta il dito contro gli Stati Uniti per il bombardamento che ha ucciso 175 persone

Decine di volti di bambini, uno accanto all’altro, occupano l’intera prima pagina. Sopra, una frase diretta al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: «Guardali negli occhi». Così il quotidiano iraniano Tehran Times racconta la strage avvenuta nella scuola di Minab, nel sud dell’Iran. Un collage di sguardi e nomi, e un’accusa diretta a Washington. Il bombardamento, avvenuto il 28 febbraio, ha ucciso circa 175 persone, perlopiù bambine. Martedì, la tv di Stato iraniana ha trasmesso le immagini strazianti del funerale: piccole bare coperte da bandiere iraniane, trasportate su un camion verso la sepoltura. L’Alto commissariato Onu per i diritti umani ha invocato un’indagine: «L’onere ricade su chi ha colpito», ha dichiarato la portavoce Ravina Shamdasani a Ginevra, senza indicare responsabilità specifiche.

La prima pagina del Tehran Times sulla strage della scuola di Minab

Ma di chi è la responsabilità?

Trump ha respinto ogni accusa di coinvolgimento degli Stati Uniti nella distruzione della scuola elementare Shajare Tayyiba. Tuttavia, secondo due funzionari anonimi citati da Reuters, gli inquirenti militari americani ritengono probabile il coinvolgimento delle forze Usa, sebbene l’inchiesta sia ancora aperta. Anche analisi condotte da Cnn e New York Times indicano che dietro gli attacchi potrebbe esserci Washington. Immagini satellitari, video geolocalizzati, dichiarazioni di funzionari statunitensi e valutazioni di esperti di munizioni indicano che l’edificio sarebbe stato colpito da un missile Tomahawk nello stesso momento in cui veniva attaccata la base navale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Ipotesi confermata anche da un video pubblicato dall’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr News Agency.

Crimine di guerra

Anche la maggior parte dei media internazionali non statunitensi punta il dito contro Washington: Al Jazeera definisce il bombardamento «un crimine compiuto dagli Stati Uniti», mentre il sito di informazione Middle East Eye sostiene che la scuola sia stata colpita due volte, con la seconda esplosione che avrebbe ucciso sia alcuni sopravvissuti del primo attacco sia i soccorritori intervenuti. La responsabilità dell’attacco non è ancora stata definitivamente chiarita. È però certo che colpire deliberatamente civili costituisce un crimine di guerra secondo il diritto internazionale umanitario. E se fosse confermato il coinvolgimento degli Stati Uniti, si tratterebbe di una delle peggiori stragi di civili negli ultimi decenni di conflitti americani in Medio Oriente.