Meloni: Accertare responsabili della strage delle bambine in Iran – Il video

11 Marzo 2026 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Intendiamo anche far sentire la nostra voce affinché, nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e Israele, volte a neutralizzare la capacità bellica iraniana, venga preservata l'incolumità dei civili, a partire dai bambini. Per questo, a nome del governo, esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab, nel sud dell'Iran, la solidarietà ai familiari delle giovanissime vittime e la richiesta che si accertino rapidamente le responsabilità di questa tragedia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando in Senato. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

