L’annuncio di Trump: «Accordo con l’Iran a breve. Oggi 20 navi passeranno da Hormuz»

Il presidente: abbiamo ottenuto il cambio di regime. Ora vogliamo chiedere un altro paio di cose. Al Financial Times dice di essere pronto a prendere l'isola di Kharg

Un accordo con l’Iran «potrebbe arrivare a breve». L’annuncio di Donald Trump arriva mentre è a bordo dell’Air Force One. Il presidente degli Stati Uniti dice che Teheran ha accettato gran parte del piano in 15 punti degli Usa: «Vogliamo chiedere un paio di altre cose», ha aggiunto. E poi: «Stiamo negoziando direttamente e indirettamente. Abbiamo ottenuto un cambio di regime». Mentre l’Iran «consentirà il passaggio di 20 navi attraverso lo Stretto di Hormuz a partire da domani in “tributo” e “segno di rispetto”».

Trump e lo Stretto di Hormuz

«Abbiamo distrutto molti target oggi. È stato un grande giorno. Stiamo negoziando con loro direttamente e indirettamente. Come sapete ci hanno dato 10 navi nei giorni scorsi e oggi ci hanno dato come tributo e segno di rispetto 20 navi molto grandi che attraverseranno lo Stretto di Hormuz a partire da domani mattina», ha detto Trump. «Stiamo andando molto bene nelle trattative, ma non si mai con l’Iran. Penso che faremo un accordo, ma è possibile anche che non ci sia», ha messo in evidenza. A chi gli chiedeva della possibilità di dispiegare truppe a terra, il presidente ha risposto: «Abbiamo molte opzioni». A chi gli chiedeva se l’ayatollah Mojtaba Khamenei fosse vivo, il presidente ha risposto: potrebbe essere vivo ma probabilmente «seriamente ferito».

Gli annunci

Gli annunci del presidente arrivano in un momento di crescente preoccupazione negli Stati Uniti per un possibile impantanamento americano in Medio Oriente. I prezzi del petrolio hanno ripreso la loro impennata e Wall Street ha subito un forte calo la scorsa settimana. Gli obiettivi della guerra rimangono poco chiari e migliaia di soldati americani sono stati dispiegati nella regione negli ultimi giorni. Nonostante questo dispiegamento militare intorno all’Iran, Trump continua a sollevare la possibilità di un imminente accordo di pace.

Il cambio di regime

«Anche il prossimo regime», nominato dopo la morte dell’Ayatollah Khamenei, «è in gran parte morto», ha osservato Trump. Designato a succedergli, suo figlio Mojtaba Khamenei non si vede da quando avrebbe dovuto essere a capo del Paese. Le autorità iraniane diffondono solo messaggi scritti da parte sua. «Nessuno ha sue notizie. Potrebbe essere vivo, ma si trova ovviamente in una situazione molto, molto grave», ha affermato Trump. Questa situazione ha di fatto portato all‘instaurazione di un “terzo regime” in Iran, secondo il presidente degli Stati Uniti. «Abbiamo a che fare con persone diverse da quelle con cui chiunque altro ha mai avuto a che fare prima», ha riassunto. «È un gruppo di persone completamente diverso, quindi lo considererei un cambio di regime».

L’intervista al Financial Times

In un’intervista al Financial Times realizzata prima delle dichiarazioni sull’Air Force One e diffusa nella nottata Trump ha invece detto che vuole prendere il petrolio dell’Iran e potrebbe impadronirsi dell’hub di esportazione dell’isola di Kharg. Il presidente ha spiegato che la sua «preferenza sarebbe quella di prendere il petrolio», paragonando la potenziale mossa a quanto fatto in Venezuela dopo gli Stati Uniti intendono controllare l’industria petrolifera a tempo indeterminato. «Potremmo prendere Kharg o potremmo non prenderla. Abbiamo molte opzioni», ha aggiunto precisando che, a suo avviso, gli Stati Uniti potrebbero farlo «molto facilmente, non penso che abbiano difese».

L’uranio dell’Iran

In un’intervista al Wall Street Journal poi il presidente ha anche paventato un’operazione militare per recuperare più di 450 chilogrammi di uranio in Iran. Una missione complessa che vedrebbe le forze americane operare all’interno del paese per giorni o per un periodo più lungo. Trump è consapevole dei rischi che una tale operazione comporta ma resta aperto all’idea. Il presidente e alcuni dei suoi alleati hanno detto privatamente che sarebbe possibile sequestrare l’uranio con un’operazione mirata che non allungherebbe la guerra, che si vorrebbe chiusa per la metà di aprile.

Il nucleare

Sull’Air Force One Trump ha anche detto che la capa dell’intelligence Tulsi Gabbard è più morbida di lui sul nucleare iraniano. «Il suo modo di pensare è un po’ diverso dal mio», ha detto Trump mentre tornava a Washington dopo un fine settimana nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. «Ma questo non significa che qualcuno non sia disponibile a servire. Direi che sono molto fermo sulla questione del fatto che non voglio che l’Iran abbia un’arma nucleare, perché se l’avessero, la userebbero immediatamente. Penso che lei sia probabilmente un po’ più morbida su questo punto, ma va bene così».

Messaggi contraddittori

Trump raramente accenna al dibattito tra gli alti funzionari sulla campagna congiunta USA-Israele contro l’Iran, che è entrata nel suo secondo mese. Il vicepresidente JD Vance ha adottato un approccio cauto al conflitto e alcuni altri importanti repubblicani si sono preoccupati in privato dei costi economici e politici interni del conflitto. L’amministrazione del presidente repubblicano ha fornito messaggi contraddittori sullo stato del programma nucleare iraniano. Nel periodo precedente alla guerra, alcuni alti funzionari dell’amministrazione affermarono che l’Iran era a poche settimane dallo sviluppo di un’arma nucleare, sebbene altri, incluso il presidente, sostenessero che un’altra campagna congiunta USA-Israele della scorsa estate avesse distrutto il suo programma di armamenti.

Scopi pacifici

L’Iran ha sempre sostenuto che il suo programma nucleare avesse scopi pacifici. Gabbard, ex deputata democratica, ha dichiarato ai legislatori all’inizio di questo mese che la comunità dell’intelligence statunitense aveva «elevata fiducia» di sapere dove l’Iran custodisse le sue scorte di uranio altamente arricchito. All’epoca, si rifiutò di discutere in una sessione pubblica se gli Stati Uniti avessero i mezzi per distruggerle. Un funzionario con stretti legami con Gabbard, Joe Kent, che dirigeva il National Counterterrorism Center, si è dimesso all’inizio di questo mese a causa della guerra, affermando che l’Iran non rappresentava una minaccia imminente per gli Stati Uniti.