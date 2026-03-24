Guerra del Golfo, missili di Israele sul Libano. Il prezzo del petrolio torna a salire – La diretta
Nel 25esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran è emerso che il negoziatore che ha parlato con Donald Trump a nome di Teheran è Mohammad Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media Ghalibaf avrebbe incontrato Kushner e Witkoff a Islamabad in Pakistan. E sarebbe in programma un altro incontro questa settimana alla presenza di JD Vance. Intanto la guerra continua. Israele torna a colpire il Libano mentre l’Iran lancia missili contro Tel Aviv. Colpito un gasdotto iraniano, missili anche su Bahrein e Kuwait.
Attacco israeliano a sud di Beirut: due morti
Un attacco israeliano a Bshamoun, città a sud di Beirut, ha causato la morte di almeno due persone. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese. «L’attacco nemico israeliano alla citta’ di Bshamoun, nel distretto di Aley, ha provocato, secondo un bilancio preliminare, la morte di due cittadini e il ferimento di altri cinque», ha affermato il ministero in un comunicato.
Kuwait e Bahrein sotto attacco
Inoltre, l’esercito kuwaitiano ha riferito in tre diverse occasioni durante la notte che le sue difese aeree hanno intercettato missili e droni che avevano violato il suo spazio aereo, senza specificare il numero esatto di droni neutralizzati. Le sirene antiaeree sono risuonate anche in Bahrein in almeno tre occasioni, secondo quanto ha spiegato il ministero dell’interno sui social media, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sugli attacchi.
Il prezzo del petrolio torna a salire
Il prezzo del petrolio Brent è risalito sopra i 100 dollari al barile, all’indomani di un crollo superiore al 10% in seguito alla decisione di Donald Trump di rinviare nuovi attacchi contro l’Iran, dopo aver definito “ottimi” i colloqui con Teheran. Il Brent è salito del 2,9% a 102,84 dollari, mentre il West Texas Intermediate ha registrato un balzo del 3,5% a 91,20 dollari.
Due razzi colpiscono un gasdotto in Iran
Due razzi hanno colpito un gasdotto presso una centrale elettrica a Khorramshahr, nel sud-ovest dell’Iran, e gli edifici amministrativi di una stazione di servizio a Isfahan, nel centro del Paese. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Fars.
Israele bombarda il Libano
Una serie di raid israeliani ha colpito la periferia sud di Beirut e l’esercito israeliano ha annunciato la cattura di due membri del gruppo sostenuto dall’Iran nel sud del Libano. Un precedente attacco israeliano aveva colpito il quartiere residenziale di Hazmieh, a maggioranza cristiana, vicino a Beirut. Israele ha dichiarato di aver preso di mira un membro del braccio operativo estero delle Guardie Rivoluzionarie iraniane.
La diretta televisiva di AFPTV ha mostrato nuvole di fumo sopra la periferia sud della capitale e l’agenzia di stampa statale libanese National News Agency ha riferito di una serie di attacchi nella zona, con aerei da guerra israeliani a bassa quota uditi sopra Beirut e dintorni. L’esercito israeliano ha anche annunciato di aver colpito le infrastrutture di Hezbollah a Beirut dopo aver precedentemente invitato i residenti a evacuare la periferia sud.
Iran: missili contro Israele
L’Iran ha lanciato nuovi missili contro Israele. Lo ha annunciato l’esercito israeliano, segnalando lanci nel nord del Paese. «Le forze di ricerca e soccorso stanno intervenendo in seguito a segnalazioni di un impatto nel nord di Israele», ha annunciato l’esercito circa 30 minuti dopo aver emesso l’allarme iniziale. Il Magen David Adom, la Croce Rossa israeliana, ha diffuso un video che mostra un edificio danneggiato e detriti sparsi sul terreno.