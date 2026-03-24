Guerra del Golfo, missili di Israele sul Libano. Il prezzo del petrolio torna a salire – La diretta

Attesa per la trattativa tra Usa e Iran. Bombardamenti anche su Bahrein e Kuwait. Colpito un gasdotto iraniano

Nel 25esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran è emerso che il negoziatore che ha parlato con Donald Trump a nome di Teheran è Mohammad Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media Ghalibaf avrebbe incontrato Kushner e Witkoff a Islamabad in Pakistan. E sarebbe in programma un altro incontro questa settimana alla presenza di JD Vance. Intanto la guerra continua. Israele torna a colpire il Libano mentre l’Iran lancia missili contro Tel Aviv. Colpito un gasdotto iraniano, missili anche su Bahrein e Kuwait.