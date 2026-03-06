I 24 voli di aerei Usa da Sigonella prima dell’attacco all’Iran

I velivoli sono arrivati a Souda Bay a Creta e sono tornati indietro più e più volte

Nei giorni precedenti all’attacco all’Iran del 28 febbraio dalla base Usa di Sigonella sono partiti droni, pattugliatori e aerei C-130T Hercules della U.S. Navy. Che di solito vengono utilizzati per il trasporto di truppe ed equipaggiamento militare. I velivoli sono arrivati a Souda Bay a Creta e sono tornati indietro più e più volte. Il Fatto Quotidiano oggi ne parla usando i dati della piattaforma commerciale americana AirNav, che traccia i voli aerei e che ha tra i suoi clienti anche la Nato.

Le partenze da Sigonella

Poco prima dell’attacco i voli del cargo C-130T Hercules da Sigonella verso Souda Bay sono stati 24. Cinque al giorno tra 23 e 24 febbraio. L’unità investigativa di Sky ha invece dimostrato che a partire dal 23 febbraio ben 161 aerei americani sono atterrati nelle basi di Spangdahlem and Ramstein in Germania e 246 ne sono ripartiti. Nel 2003 gli Stati Uniti usarono Sigonella per la guerra contro l’Iraq di Saddam Hussein. L’allora ambasciatore americano a Roma Mel Sembler ne ha parlato nei cablo: «Abbiamo ottenuto tutto quello che abbiamo chiesto. Aeroporti italiani, porti e infrastrutture dei trasporti sono stati messi a nostra disposizione». E ancora: «Il governo italiano ha lavorato in contatto con noi su delle tattiche che assicurassero che Ciampi non sollevasse la questione costituzionale del dispiegamento della 173a Brigata Aviotrasportata da Vicenza al Nord dell’Iraq».

Gli accordi tra Usa e Italia

Secondo gli accordi tra Usa e Italia «L’uso delle installazioni e dell’infrastruttura degli Stati Uniti a Sigonella, in Italia, è governato dal Nato Status of Forces Agreement, dal Bilateral Infrastructure Agreement, dallo 1995 Shell Agreement del 1995, e da accordi tecnici negoziati ad hoc per quella installazione».