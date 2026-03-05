Crosetto e Tajani tornano in Parlamento. L’obiettivo: inviare armi nel Golfo. Il ministro degli Esteri: «Già aiutati a rientrare 10mila italiani»

Camera e Senato potrebbero autorizzare l'invio di armi a difesa dei paesi dell'area. Pronta la risoluzione di maggioranza, le opposizioni protestano

Sono tornati questa mattina alla Camera, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Ma questa volta, a differenza di lunedì quando hanno relazionato sugli avvenimenti in corso in Iran dopo la guerra lanciata da Usa e Israele, l’obiettivo è più specifico e impegnativo. Ottenere il voto prima della Camera e quindi del Senato che autorizza il governo ad inviare aiuti militari ai paesi del Golfo attaccati dall’Iran in reazione all’offensiva.

L’intervento di Tajani

Il ministro degli Esteri, parte subito spiegando quanto la crisi stia peggiorando: «La crisi in corso impone a tutti noi una presa di responsabilità condivisa. Dobbiamo essere capaci di non dividerci. Le difese di tutti i paesi del golfo sono impegnate a difendersi, ma è concreta l’ipotesi di un allargamento del conflitto». Tajani racconta che una base a Cipro è stata colpita, così come la Turchia, che ha reagito con un dispositivo Nato. «La situazione è difficile anche in Iraq. Nella tarda serata di ieri c’è stato un blackout in tutto il paese, così come è in corso un peggioramento della situazione in Libano».

Il governo, aggiunge Tajani, sta lavorando ad assistere tutti gli Italiani presenti nell’area: «Al momento abbiamo aiutato circa 10mila italiani», alcuni, in condizione di particolare fragilità, sono stati rimpatriati con voli speciali, anche militari. L’Italia ha attivato, come primo paese europeo, una misura di protezione internazionale anche con l’aiuto della Protezione civile. «Preoccupa il blocco dello stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio è già salito così come i costi degli spostamenti marittimi. Il blocco dello stretto può avere impatto sull’aumento di tutti i prezzi».

«L’Italia è l’unico paese con missioni diplomatiche operative in tutta l’area, stella polare del nostro impegno è la de-escalation e teniamo aperti i canali con tutti, anche con l’Iran», aggiunge Tajani: «L’Iran non può dotarsi di testate nucleari, pericolose per Israele. L’Iran non ha mai abbandonato la sua aspirazione a dotarsi di armi nucleari e questo è per noi inaccettabile». Ora, però, davanti alla richiesta di sostegno da parte del Golfo, l’Italia intende aderire: «Il governo lavorerà a favorire, ripeto favorire ogni iniziativa utile alla de-escalation. La via diplomatica è l’unica capace di produrre segnali duraturi, l’Italia non è e non sarà in guerra con nessuno».

Guido Crosetto e l’impegno militare

Il ministro della Difesa ha parlato invece dell’impegno anche a sostegno dei militari nell’area, dove sono presenti 2570 militari. I militari presenti in Kwait sono stati ridotti, spiega, così come in Quatar.

Giorgia Meloni e l’impegno nel Golfo

Giorgia Meloni, intervistata da Rtl 102,5, sul punto è stata esplicita: «L’Italia, come il Regno Unito, come la Francia, come la Germania, intende inviare aiuti ai paesi del Golfo. Parliamo di difesa, particolarmente di difesa aerea, non solo perché sono nazioni amiche, ma soprattutto perché in quell’area ci sono decine di migliaia di italiani e ci sono circa 2000 militari italiani che noi vogliamo, dobbiamo proteggere. Tra l’altro, il Golfo è anche vitale per l’approvvigionamento energetico dell’Italia e dell’Europa».

A proposito dell’uso delle basi americane in Italia, ha poi aggiunto che qualora arrivasse una richiesta americana a partecipare ad azioni offensive il governo poterà la questione in Parlamento: «Noi in Italia abbiamo delle basi militari concesse all’utilizzo americano in virtù di accordi che non ho siglato io, che risalgono al 1954. E sono sempre stati aggiornati. Secondo quegli accordi ci sono delle autorizzazioni tecniche quando si parla chiaramente di logistica e di cosiddette operazioni non cinetiche, sarebbe a dire, operazioni di non bombardamento, se ci vogliamo intendere. Poi, se arrivassero richieste di uso delle basi italiane per fare altro, io penso che sarebbe competenza del Governo decidere se concedere o no un utilizzo più esteso, ma io penso che in quel caso dovremmo deciderlo insieme al Parlamento. A oggi però non abbiamo nessuna richiesta in questo senso».

La risoluzione della maggioranza

La maggioranza di governo, in mattinata, si è riunita per preparare il testo da votare. Dopo l’uscita di Roberto Vannacci e Futuro nazionale, la tensioni sulle questioni estere sembra minore, tanto più su argomenti che riguardano il Golfo e i rapporti con Usa e Israele. Si impegna il governo, si legge “a partecipare con assetti nazionali allo sforzo comune in ambito Ue per sostenere, in caso di richiesta, stati membri Ue nella difesa del proprio territorio da attacchi missilistici o via droni da parte iraniana” e a “confermare il rispetto, nell’utilizzo delle installazioni militari presenti sul territorio nazionale e concesse alle forze statunitensi, del quadro giuridico definito dagli accordi internazionali vigenti, che include fra l’altro attività addestrativa e di supporto tecnico-logistico”.

La risoluzione dell’opposizione

Il centrosinistra è sostanzialmente unito, almeno per quanto riguarda Pd, M5s e Avs. Non per Italia Viva e Azione, mentre Più Europa sta valutando se aderire. La risoluzione dice che il governo è impegnato ad “assumere, in ogni sede bilaterale e multilaterale, ogni iniziativa utile e urgente volta a fermare le azioni militari in corso, promuovendo con determinazione un cessate il fuoco immediato e un processo strutturato di de-escalation del conflitto, nel pieno rispetto del diritto internazionale e umanitario”.

