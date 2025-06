Donald Trump come Joe Biden: scivola e inciampa salendo sull’Air Force One. E «contagia» pure Marco Rubio – Il video

L'incidente per il presidente Usa e per il suo segretario di Stato prima della partenza per . Tra le vittime illustri mietute dalla scaletta anche l'ex presidente Joe Biden

Poco dopo aver parlato con i giornalisti delle proteste in corso a Los Angeles, il presidente Usa Donald Trump è inciampato e ha rischiato di cadere sulle scale dell’Air Force One, pronto ad accoglierlo per partire alla volta di Camp David. A pochi secondi di distanza anche il Segretario di Stato Marco Rubio rischia di cadere solo qualche gradino più avanti. Il video circola con insistenza sui media e sui social, dove soprattutto gli utenti americani associano l’incidente di Donald Trump a quelli che avevano visto protagonista in passato Joe Biden, anche per questo irriso durante la campagna elettorale (poi persa) da chi sosteneva non fosse più in grado di reggere la corsa elettorale, e a stento la presidenza.