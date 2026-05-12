Ucraina, l’ex braccio destro di Zelensky accusato di riciclaggio e corruzione

L'agenzia anticorruzione di Kiev sostiene che Andriy Yermak ha partecipato a un gruppo criminale che ha riciclato 10 milioni di dollari. Attraverso l'acquisto di un complesso residenziale di lusso alla periferia della Capitale

Ex produttore cinematografico e avvocato specializzato nel settore dell’intrattenimento. Poi capo di gabinetto e uomo più potente dell’Ucraina anche se non è mai stato eletto. Adesso l’ex consigliere di alto livello e braccio destro di Zelenskiy Andriy Yermak è accusato di riciclaggio all’interno di una grande inchiesta per corruzione che sta scuotendo Kiev e che gli è già costata le dimissioni. Senza nominarlo, l’agenzia anticorruzione ucraina ha scritto che Yermak è sospettato di aver partecipato a un gruppo criminale che ha riciclato circa 10,5 milioni di dollari. Attraverso un complesso residenziale di lusso alla periferia della capitale.

Ascesa e caduta di Yermak

Yermak ha replicato a Radio Liberty negando di possedere immobili all’interno del complesso immobiliare. Ma non ha risposto ad altre domande. Il caso rientra in un’indagine più ampia sulla corruzione ad alto livello, emersa per la prima volta lo scorso novembre, quando un ex socio in affari di Zelensky è stato accusato di aver gestito un sistema di tangenti da 100 milioni di dollari presso l’agenzia atomica statale. Anche un ex vice primo ministro e stretto collaboratore di Zelenskiy è stato incriminato nell’ambito dell’indagine. Il consigliere per la comunicazione di Zelenskiy Dmytro Lytvyn ha dichiarato ai giornalisti che era troppo presto per commentare i sospetti contro Yermak, poiché le procedure erano ancora in corso.

A doppio filo con Zelensky

Fino all’emergere dell’inchiesta Yermak era ampiamente considerato la seconda persona più potente dell’Ucraina dopo Zelensky. Ed era accusato di esercitare un’influenza sproporzionata su gran parte della politica ucraina, nonostante ricoprisse una carica non elettiva. L’ex produttore cinematografico e avvocato specializzato nel settore dell’intrattenimento compariva frequentemente al fianco del presidente in occasione di eventi pubblici. Ed è stato anche il principale negoziatore di Kiev nei colloqui di pace con la Russia, sostenuti dagli Stati Uniti. Le sue dimissioni sono giunte nel contesto di un più ampio rimpasto di governo volto a ripristinare la fiducia nell’ufficio del presidente. Nel frattempo offuscato da accuse di accentramento del potere.

L’accusa

Le autorità sostengono che oltre 460 milioni di grivne (8,89 milioni di euro) siano stati riciclati attraverso il progetto nel corso di diversi anni. Utilizzando una rete di società di comodo, transazioni in contanti e documenti finanziari fittizi. Le forze dell’ordine affermano che il gruppo aveva pianificato la costruzione di quattro ville private, ciascuna di circa mille metri quadrati, insieme a un complesso benessere condiviso con spa e piscina. L’indagine arriva a toccare il monopolio nucleare statale Energoatom, la più grande indagine per corruzione del mandato di Zelensky. Nove persone sono già state incriminate nel caso, tra cui Timur Mindich, stretto collaboratore del presidente ucraino, l’ex vice primo ministro Oleksiy Chernyshov e l’ex ministro dell’Energia e della Giustizia, Herman Halushchenko.

L’imbarazzo di Zelensky

Zelensky non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in seguito alle accuse contro Yermak. Il consigliere presidenziale Dmytro Lytvyn ha dichiarato che «è troppo presto per valutare le azioni procedurali in corso». Yermak ha anche svolto un ruolo chiave nella politica estera, fungendo da collegamento con i funzionari statunitensi nei negoziati di pace con la Russia.