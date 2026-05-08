Ucraina, l’annuncio di Trump: «Ci saranno tre giorni di tregua tra Kiev e Mosca, dal 9 all’11 maggio»

Le parole del presidente Usa su Truth: «L'ho chiesto io». Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa. Ci sarà anche uno scambio di mille prigionieri fra i due paesi

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato su Truth Social un cessate il fuoco di tre giorni, dal 9 all’11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina, con la sospensione di «tutte le attività cinetiche» e uno scambio di mille prigionieri per ciascun paese. «Sono lieto di annunciare che ci sarà un cessate il fuoco di tre giorni, il 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina», ha scritto Trump. «La celebrazione in Russia è per il Giorno della Vittoria ma, allo stesso modo, in Ucraina, perché anche loro sono stati una grande parte e un fattore della Seconda guerra mondiale». Lo stop, sottolinea Trump, «includerà una sospensione di tutte le attività cinetiche, e anche uno scambio di prigionieri di mille prigionieri da ciascun paese».

President Trump posts on TruthSocial: I am pleased to announce that there will be a THREE DAY CEASEFIRE (May 9th, 10th, and 11th) in the War between Russia and Ukraine.



The Celebration in Russia is for Victory Day but, likewise, in Ukraine, because they were also a big part and… pic.twitter.com/c28uDFPvkS — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 8, 2026

Trump: «Il cessate il fuoco l’ho chiesto io»

Trump ha rivendicato il suo ruolo in questa breve cessione del conflitto. «Questa richiesta è stata fatta direttamente da me, e apprezzo molto il suo accordo da parte del presidente Vladimir Putin e del presidente Volodymyr Zelensky», ha scritto. «Si spera che sia l’inizio della fine di una guerra molto lunga, mortale e duramente combattuta», ha aggiunto il presidente Usa. «I colloqui continuano per mettere fine a questo grande conflitto – conclude Trump – il più grande dalla Seconda guerra mondiale, e ci stiamo avvicinando sempre di più ogni giorno».

Zelensky: «Sia stabilita la tregua, Usa garantiscano che Mosca la rispetti». E parte l’ordine: nessun attacco alla Piazza Rossa

«Nell’ambito del processo negoziale mediato dalla parte americana, abbiamo ottenuto l’accordo della Russia per uno scambio di prigionieri di 1.000 per 1.000. Deve essere poi stabilito un cessate il fuoco il 9, 10 e 11 maggio. L’Ucraina si sta adoperando costantemente per riportare a casa i suoi cittadini dalla prigionia russa. Ho incaricato il nostro team di preparare tempestivamente tutto il necessario per lo scambio. Ringrazio il Presidente degli Stati Uniti e il suo team per il loro proficuo impegno diplomatico. Ci aspettiamo che gli Usa garantiscano che la parte russa rispetti questi accordi», ha commentato su X Volodymyr Zelensky. Il leader ucraino ha ordinato di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca durante la parata che si terrà domani in occasione del Giorno della Vittoria, in cui la Russia celebra la vittoria sul nazismo. «Per finalità umanitarie delineate nei negoziati con la parte americana dell’8 maggio 2026, decido di autorizzare lo svolgimento di una parata a Mosca (Federazione Russa) il 9 maggio 2026. Per tutta la durata della parata (dalle ore 10 ora di Kiev), la Piazza Rossa sarà esclusa dal piano di utilizzo di armi ucraine», si legge nel decreto pubblicato sul sito della presidenza ucraina.