Meloni: «L’Italia sta lavorando incessantemente per favorire una de-escalation. Comprendo, noi facciamo i nostri interessi, gli americani i loro»

Le parole della premier dopo l'incontro con il segretario di Stato Usa Marco Rubio: «Un incontro molto franco, proficuo e costruttivo»

«L’Italia sta lavorando incessantemente per favorire una de-escalation» in Iran e «per contenere le conseguenze economiche per famiglie e imprese». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a “L’agricoltura, il futuro”, evento di Confagricoltura. «Noi viviamo tempi che non sono semplici, particolarmente non lo sono per chi produce ma state sicuri che non lo sono neppure per chi governa», spiega.

Meloni: «Noi facciamo i nostri interessi, gli americani i loro»

«Entrambe comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali. Quindi l’Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che su questo ci si trovi d’accordo», ha spiegato a margine Meloni al suo arrivo a Milano, parlando dell’incontro con il segretario di Stato Usa Rubio. Un incontro, ha proseguito Meloni, «molto ampio, molto costruttivo tra nazioni che chiaramente sono Nazioni alleate, un incontro nel quale abbiamo trattato tanto i temi il tema dei rapporti bilaterali, quanto ovviamente le grandi questioni e gli scenari internazionali: crisi in Medio Oriente, sicurezza, libertà di navigazione, quindi stretto di Hormuz». Inoltre, «abbiamo parlato di alcuni dossier che sono particolarmente importanti per l’Italia, perché l’Italia storicamente gioca un ruolo e penso alla Libia e al Libano», ha sottolineato la premier. «Ovviamente abbiamo parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, della prossima visita del presidente americano, quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco».

Meloni: «L’agricoltura italiana è tornata protagonista, e il merito non è del governo ma degli imprenditori, degli agricoltori»

La premier ha parlato poi dal palco dell’evento, elogiando l’agricoltura italiana. «Abbiamo fatto una scelta coerente e quella scelta era restituire all’agricoltura la centralità che meritava e continuano a lavorare per rendere questo comparto più forte, più sostenibile e più innovativo», ha dichiarato Meloni. «L’agricoltura italiana è tornata protagonista, e il merito non è del governo ma degli imprenditori, degli agricoltori». In questi anni «abbiamo sostenuto e valorizzato il dinamismo dei nostri produttori, dei nostri agricoltori e mi pare che i risultati che il sistema Italia ha raggiunto in questi anni confermino che la strategia era giusta: l’Italia è sempre di più una superpotenza agroalimentare. Siamo diventati la prima economia agricola d’Europa per valore aggiunto» e «l’anno scorso l’export tricolore ha raggiunto un nuovo record assoluto, quasi 73 miliardi di euro, un successo straordinario per il made in Italy». Gli agricoltori sono per Meloni «i primi custodi dell’ambiente, con un contributo che va ben oltre il dato economico. Sono tra coloro che rifiutano il racconto surreale di agricoltori come nemici della natura o come avversari della natura». E contro chi li considera «come un pericolo da contrastare, da limitare con vari mezzi a disposizione», la presidente del Consiglio cita «le direttive più astruse e paradossali, lontani anni luce dalla realtà e dalla concretezza della produzione» ma «questa lettura ciecamente ideologica è dal nostro punto di vista inaccettabile ed è la ragione per cui l’abbiamo contrastata».