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F-16 abbattuto in Iran? Il video virale riguarda un vecchio incidente a Dubai

29 Marzo 2026 - 18:56 David Puente
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Le immagini risalgono al Dubai Airshow 2025 e riguardano un jet indiano Tejas

Circola un video che mostrerebbe un F-16 statunitense abbattuto in Iran il 21 marzo 2026. Le immagini, diventate virali nel contesto del conflitto tra Usa, Israele e Iran, mostrano un jet militare che precipita ed esplode. Tuttavia, si tratta di un caso che decontestualizza un incidente avvenuto nel 2025, altrove e con altri protagonisti come documentato da Open.

Per chi ha fretta

  • Il video non mostra un F-16 statunitense abbattuto in Iran.
  • Le immagini circolavano già nel novembre 2025.
  • Si tratta di un incidente durante il Dubai Airshow.
  • Il velivolo coinvolto è un caccia indiano Tejas.

Il video diffuso online

Il video viene condiviso sui social accompagnato dalla stessa narrazione, ovvero un presunto abbattimento da parte dell’Iran di un caccia americano: «21/03/2026 Central IRAN. IRAN shooted down another USA F-16 fighter jet!».

Screenshot post Facebook su presunto abbattimento F-16 Iran
Screenshot post Facebook su presunto abbattimento F-16 in Iran

Il video circolava già nel 2025

Le stesse immagini erano già diffuse da Al Jazeera nel novembre 2025, ben prima della data indicata nei post virali. In quel caso, il video era associato a un incidente durante il Dubai Airshow.

Screenshot notizia Al Jazeera su incidente a Dubai nel 2025
Screenshot del video riportato da Al Jazeera nel 2025 sull’incidente a Dubai.

La vera storia del video

Secondo quanto riportato da Al Jazeera, un caccia indiano Tejas si è schiantato durante un’esibizione aerea negli Emirati Arabi Uniti.

Il velivolo avrebbe perso quota dopo una manovra a bassa altitudine, precipitando a circa 1,6 chilometri dall’area dello show. Le immagini diffuse online corrispondono proprio a quel momento: il jet che scende rapidamente e l’impatto al suolo seguito dall’esplosione.

Conclusioni

Il video non mostra un F-16 americano abbattuto dall’Iran nel 2026. Si tratta di un filmato già circolato nel 2025 e relativo a un incidente durante il Dubai Airshow, che ha coinvolto un caccia indiano Tejas.

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