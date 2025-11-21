Si schianta davanti alla folla al Dubai air show, l’incidente del caccia indiano al volo di esibizione: giallo sul pilota – Il video

Lo schianto all'evento che si svolge ogni due anni a Dubai. Il precedente con lo stesso modello di aereo da guerra, orgoglio della produzione bellica indiana

Un caccia HAL Tejas dell’aeronautica militare indiana si è schiantato venerdì pomeriggio durante un’esibizione al Dubai Air Show, ma al momento non è ancora chiaro se il pilota sia sopravvissuto all’incidente. L’aereo da combattimento è precipitato intorno alle 14:10 ora locale (le 11:10 in Italia) mentre effettuava un volo dimostrativo davanti a centinaia di spettatori. Non si hanno notizie certe sull’eventuale eiezione del pilota né su possibili vittime. Una colonna di fumo nero si è levata sopra l’aeroporto internazionale Al Maktoum del Dubai World Central, mentre le sirene di emergenza risuonavano nell’area.

L’incidente alla biennale Dubai Air Show

Lo schianto è avvenuto nel pieno svolgimento del biennale Dubai Air Show, ospitato dal secondo aeroporto della città-stato in occasione del 40° anniversario della compagnia aerea Emirates. La manifestazione, che negli anni si è trasformata in una vetrina importante per l’industria bellica, ha visto interrompersi bruscamente le esibizioni aeree dopo l’impatto del velivolo indiano.

Il precedente del 2024

Si tratta del secondo incidente in assoluto che coinvolge un aereo Tejas: il primo episodio si era verificato nel 2024 nei pressi di Jaisalmer, in India. L’HAL Tejas è un caccia da combattimento di produzione nazionale utilizzato dall’aeronautica militare indiana e presentato in diversi air show internazionali come simbolo delle capacità tecnologiche del paese.

Le indagini in corso

Le autorità hanno avviato le procedure di emergenza subito dopo lo schianto, ma al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle dinamiche dell’incidente o sulle condizioni dell’equipaggio. Il Dubai Air Show ha richiamato quest’anno migliaia di visitatori e rappresentanti dell’industria aerospaziale da tutto il mondo.