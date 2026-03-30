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Tel Aviv, la folla al porto e la “fuga” da Israele: perché il video virale è un fake AI

30 Marzo 2026 - 14:43 David Puente
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Ecco perché la scena ripresa non è reale

Circola un video attribuito al porto di Tel Aviv, che mostrerebbe una folla di persone in attesa di imbarcarsi per lasciare Israele. Secondo la narrazione diffusa sui social, la clip viene presentata come prova di una fuga di massa dopo i bombardamenti iraniani. In realtà, come già visto in altri casi di disinformazione bellica sull’attuale conflitto tra USA-Israele e Iran, è possibile individuare i segni dell’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

  • Il video non documenta una scena reale nel porto di Tel Aviv.
  • Non risultano altre riprese della stessa o di scene simili.
  • Il filmato presenta anomalie tipiche dei contenuti generati con l’AI.
  • L’imbarcazione ripresa non si trovava a Tel Aviv a marzo 2026.

La diffusione del video sui social

Il video viene diffuso attribuendo la scena come ripresa dal porto di Tel Aviv («Tel Aviv Port»).

Video AI porto Tel Aviv folla fuga
Uno screenshot del video virale attribuito falsamente al porto di Tel Aviv.

La fonte del video

Il video risulta ripreso dall’account TikTok @h2holdschool, attualmente irraggiungibile (probabilmente rimosso).

Il nome dell'autore del video, l'account TikTok @h2holdschool

Le anomalie nelle mani

Uno degli indizi più evidenti si trova nella parte centrale inferiore del video. Qui si notano diverse mani che appaiono innaturalmente sovrapposte.

Dettagli delle mani generate dall'Intelligenza Artificiale

Alcune dita sembrano fondersi con il collo della persona davanti. Inoltre, il numero complessivo delle mani visibili non corrisponde al numero delle persone presenti nella scena.

La “Sea Spirit” non era a Tel Aviv

L’imbarcazione raffigurata nel video rimanda, per colori e nome, alla “Sea Spirit“, una nave passeggeri battente bandiera portoghese.

Nome "Sea Spirit" presente a lato della nave e foto reale dell'imbarcazione.

Nel caso dell’imbarcazione portoghese, non poteva affatto trovarsi nel porto di Tel Aviv in quanto risultava nei pressi del Brasile dopo essere partito dall’Argentina.

Mappa VesselFinder posizione nave Sea Spirit Brasile Argentina.
La reale posizione della nave Sea Spirit, localizzata lontano da Israele.

Conclusioni

Il video che mostrerebbe una fuga di massa dal porto di Tel Aviv non è autentico, in quanto presenta errori tipici dell’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

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