Tel Aviv, la folla al porto e la “fuga” da Israele: perché il video virale è un fake AI
Circola un video attribuito al porto di Tel Aviv, che mostrerebbe una folla di persone in attesa di imbarcarsi per lasciare Israele. Secondo la narrazione diffusa sui social, la clip viene presentata come prova di una fuga di massa dopo i bombardamenti iraniani. In realtà, come già visto in altri casi di disinformazione bellica sull’attuale conflitto tra USA-Israele e Iran, è possibile individuare i segni dell’Intelligenza Artificiale.
Per chi ha fretta
- Il video non documenta una scena reale nel porto di Tel Aviv.
- Non risultano altre riprese della stessa o di scene simili.
- Il filmato presenta anomalie tipiche dei contenuti generati con l’AI.
- L’imbarcazione ripresa non si trovava a Tel Aviv a marzo 2026.
La diffusione del video sui social
Il video viene diffuso attribuendo la scena come ripresa dal porto di Tel Aviv («Tel Aviv Port»).
La fonte del video
Il video risulta ripreso dall’account TikTok @h2holdschool, attualmente irraggiungibile (probabilmente rimosso).
Le anomalie nelle mani
Uno degli indizi più evidenti si trova nella parte centrale inferiore del video. Qui si notano diverse mani che appaiono innaturalmente sovrapposte.
Alcune dita sembrano fondersi con il collo della persona davanti. Inoltre, il numero complessivo delle mani visibili non corrisponde al numero delle persone presenti nella scena.
La “Sea Spirit” non era a Tel Aviv
L’imbarcazione raffigurata nel video rimanda, per colori e nome, alla “Sea Spirit“, una nave passeggeri battente bandiera portoghese.
Nel caso dell’imbarcazione portoghese, non poteva affatto trovarsi nel porto di Tel Aviv in quanto risultava nei pressi del Brasile dopo essere partito dall’Argentina.
Conclusioni
Il video che mostrerebbe una fuga di massa dal porto di Tel Aviv non è autentico, in quanto presenta errori tipici dell’Intelligenza Artificiale.
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