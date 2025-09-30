Queste foto non dimostrano che Brigitte Macron sia un uomo
Circola un video con diverse immagini che vorrebbero dimostrare che Brigitte Macron sia in realtà un uomo. Le foto, già utilizzate in passato per alimentare una teoria complottista diffusa anche dall’influencer americana Candace Owens, sono in realtà manipolate o male interpretate.
Per chi ha fretta
- La prima foto è un fotomontaggio di uno scatto del 2009 che ritraeva un giovane uomo, non la Première dame.
- La seconda immagine non mostra alcun organo maschile, come invece suggerito. Altri scatti dello stesso giorno lo confermano.
- La terza foto è stata alterata digitalmente. La versione originale non presenta alcun rigonfiamento nelle parti intime.
Analisi
La prima foto del video mostrerebbe Brigitte Macron con il corpo da uomo a petto nudo.
Si tratta di un fotomontaggio, come spiegato in un precedente fact-check. La foto originale, scattata nel 2009, è quella di un ragazzo con un volto completamente diverso.
Il fotogramma successivo mostra Brigitte Macron in costume da bagno, facendo intendere che il costumi dimostri la presenza dell’organo maschile.
Lo stesso dettaglio venne proposto da Candace Owens, l’influencer americana denunciata per diffamazione dai Macron in quanto promuove la teoria del complotto contro Brigitte.
Osservando attentamente, la foto non mostra in alcun modo un organo maschile. Le altre foto, scattate lo stesso giorno, non sostengono la teoria.
La terza immagine mostrerebbe un evidente rigonfiamento che farebbero pensare alla presenza di un organo maschile. Tuttavia, si tratta di un fotomontaggio.
La foto originale non mostra affatto il rigonfiamento.
Conclusioni
Le immagini diffuse per sostenere la teoria del complotto contro Brigitte Macron sono frutto di fotomontaggi o interpretazioni forzate.
