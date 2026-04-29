Trump non pubblica su X da mesi e il badge di verifica non è quello istituzionale

Diverse condivisioni Facebook riportano lo screen di un post che Donald Trump in cui annuncia indagini federali contro la Chiesa cattolica e attacca Robert Prevost (papa Leone XIV) è un fotomontaggio. Il Presidente non pubblica su X dal marzo 2026 e l’immagine presenta anomalie tecniche incompatibili con il suo account ufficiale.

Per chi ha fretta:

Circola uno screenshot di un presunto post di Trump su X contro Papa Leone XIV (Robert Prevost).

Trump non utilizza attivamente il suo profilo X dal 2 marzo 2026.

L’immagine mostra un badge di verifica blu, mentre per i capi di Stato è previsto quello grigio.

Non esistono tracce di tale annuncio né sui canali ufficiali né su Truth Social.

Il contesto

Il messaggio attribuito a Trump è il seguente:

«Non è un caso che questo Papa sia della stessa città di quel cane liberale Obama. Vuole umiliare Trump quando l’unico motivo per cui ha il lavoro è perché gliel’ha dato. Vorrei che prendesse i suoi piccoli biscotti o cialde o qualsiasi cosa diavolo voi ragazzi mangiate e andate da qualche altra parte. JD Vance ha ragione, il Papa deve infilare il dito da qualche altra parte oltre all’America. Ordinando a Todd Blanche di indagare immediatamente sulla Chiesa cattolica, sono sicuro che può trovare qualcosa».

Quel post è un falso

Che Trump abbia manifestato un certo risentimento nei confronti di Prevost non è un mistero. Ricordiamo il celebre post pubblicato nel suo Social network, Truth. Qui il Presidente americano critica aspramente la posizione del Pontefice contro la guerra in Iran.

Non vi è traccia invece del post in oggetto, che da come appare formattato dovrebbe provenire dall’account X di Trump. Ma il Presidente nel momento in cui scriviamo non pubblica laggiù dal 2 marzo 2026. Per altro lo screen mostra un badge per account verificato di tipo blu, riservato ai personaggi pubblici, ma essendo un capo di stato, per Trump è riservato quello grigio, che designa le figure istituzionali.

Conclusioni

Il post è un fotomontaggio creato per alimentare la narrazione di uno scontro istituzionale tra la Casa Bianca e il Vaticano. Non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale su X né alcun ordine al procuratore generale Todd Blanche basato su tali premesse.

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