Rubio (Segretario Stato Usa): L'Operazione Epic Fury è conclusa, abbiamo terminato questa fase – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 05 maggio 2026 "L'operazione 'Epic Fury' è conclusa. Abbiamo raggiunto gli obiettivi di quell'operazione. Non stiamo certo festeggiando una situazione del genere; preferiremmo la via della pace. Ciò che il Presidente preferirebbe è un accordo. Preferirebbe sedersi e elaborare un memorandum d'intesa per future negoziazioni che tocchi tutti i temi chiave che devono essere affrontati. Un'apertura totale degli stretti affinché il mondo possa tornare alla normalità", così il Segretario di Stato Usa Marco Rubio in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev