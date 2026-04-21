Fanno saltare il bancomat, fuori fanno il tifo per loro. La reazione dei ragazzi davanti alla rapina – Il video

La scena nel Lodigiano è finita sui social. La delusione del sindaco di Casalpusterlengo per le urla di sostegno di chi ha assistito al colpo in diretta

Intorno all’1.30 di notte, una macchina si ferma in via Garibaldi a Casalpusterlengo, tre uomini scendono, fanno saltare lo sportello del bancomat Unicredit e spariscono. Il colpo avviene a pochi passi dalla piazza in cui ci sono alcuni locali, ancora frequentati da alcuni ragazzi a quell’ora. E sono proprio le loro voci che si sentono nel video diventato virale. C’è chi fischia, chi grida «andate via». Ma più che un rimprovero, sembra un incoraggiamento a far presto, prima che arrivino le forze dell’ordine. Se c’era da scegliere tra guardie e ladri, i ragazzi del posto non sembrano avere dubbi con chi schierarsi.

La condanna del sindaco

Imbarazzato il sindaco Elia Delmiglio, che sui social ha dichiarato di confidare «nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano individuati al più presto, anche grazie al supporto delle telecamere recentemente installate». Ma è il comportamento dei giovani presenti a preoccuparlo di più: «Resta una profonda amarezza per quanto emerge dai video circolati in queste ore: giovani che, invece di indignarsi, sembrano esaltati, tra urla e applausi rivolti ai delinquenti». Il primo cittadino aggiunge di voler credere che chi ha ripreso la scena abbia «almeno avuto il senso civico di avvisare immediatamente i Carabinieri», definendo quanto accaduto «uno specchio della nostra società che non possiamo ignorare, soprattutto quando coinvolge le nuove generazioni».