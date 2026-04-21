Tenta rapina in una stazione di servizio poi apre il fuoco contro il dipendente, il video dell’aggressione: «La donna ancora in fuga»
Momenti di terrore in una stazione di servizio nel Maryland, dove una donna ha aperto il fuoco contro un dipendente durante un tentativo di rapina. La scena, catturata dalle telecamere di sorveglianza, documenta attimi di grande tensione culminati con il ferimento del lavoratore. Secondo quanto riferito dalle autorità l’aggressione è avvenuta in un punto vendita della catena Shell. Il dipendente, raggiunto dai colpi, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale.
La donna è ancora in fuga
Le forze dell’ordine sono ora impegnate nella ricerca della sospettata, secondo Fox News si sarebbe data alla fuga. Nel frattempo, gli investigatori stanno esaminando i filmati e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della donna.
pic.twitter.com/ekVtJCDchx— Fox News (@FoxNews) April 21, 2026
Foto copertina: X / FOX NEWS | Screenshot video