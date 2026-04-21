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Tenta rapina in una stazione di servizio poi apre il fuoco contro il dipendente, il video dell’aggressione: «La donna ancora in fuga»

21 Aprile 2026 - 20:13 Alba Romano
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È accaduto nel Maryand. Il lavoratore, raggiunto dai colpi, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Gli agenti - scrive Fox News - sono impegni nella ricerca della sospettata

Momenti di terrore in una stazione di servizio nel Maryland, dove una donna ha aperto il fuoco contro un dipendente durante un tentativo di rapina. La scena, catturata dalle telecamere di sorveglianza, documenta attimi di grande tensione culminati con il ferimento del lavoratore. Secondo quanto riferito dalle autorità l’aggressione è avvenuta in un punto vendita della catena Shell. Il dipendente, raggiunto dai colpi, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. 

La donna è ancora in fuga

Le forze dell’ordine sono ora impegnate nella ricerca della sospettata, secondo Fox News si sarebbe data alla fuga. Nel frattempo, gli investigatori stanno esaminando i filmati e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della donna.

Foto copertina: X / FOX NEWS | Screenshot video

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