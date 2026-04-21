La caccia al turista in cima alle piramidi di Teotihuacan – Il video

Un uomo armato ha cominciato a sparare in un sito archeologico: 1 morto e 13 feriti. Poi l'intervento della polizia

Una donna di nazionalità canadese è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco nel sito archeologico delle piramidi di Teotihuacan, una delle principali attrazioni turistiche del Messico. A colpire un uomo messicano che si è tolto la vita dopo aver ferito altre 13 persone, tra cui un bambino colombiano. L’aggressore ha cominciato a sparare a mezzogiorno. La donna morta aveva circa venti anni. La polizia ha identificato l’attentatore in Julio César Jasso Ramírez, messicano, 30 anni.

La sparatoria

Un video mostra l’uomo che insegue e uccide la turista. Secondo le cronache aveva una maglietta con scritto “Disconnect and self destruct”. La sparatoria è iniziata ppresso la Piramide della Luna, una delle strutture più importanti del sito archeologico fuori Città del Messico, secondo un testimone che era appena sceso dal mezzanino del tempio quando ha sentito degli spari e ha visto una calca di visitatori. L’attentatore è rimasto in cima al mezzanino, hanno riferito i testimoni, aggiungendo che sembrava sparare la maggior parte dei colpi in aria, piuttosto che direttamente contro le persone, mentre portava con sé un tablet e urlava. I passanti, tra cui alcuni con formazione medica, hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, usando bottiglie d’acqua e panni puliti per rallentare l’emorragia in attesa dell’arrivo dei paramedici.

La città di Teotihuacan

La città precolombiana di Teotihuacan è uno dei centri culturali più importanti della Mesoamerica ed è uno dei siti turistici più popolari del Messico, con 1,8 milioni di visitatori lo scorso anno. Sebbene in Messico si verifichino numerosi episodi di sparatorie dovuti all’attività dei cartelli, la violenza nelle attrazioni turistiche è rara. In totale, sono rimasti feriti tre colombiani, un canadese, due brasiliani, sei americani e un russo. Le immagini di AFPTV mostrano esperti forensi e membri della Croce Rossa che trasportano un corpo avvolto in un lenzuolo bianco giù dalla piramide. «Quanto accaduto oggi a Teotihuacan ci addolora profondamente», ha commentato la presidente messicana Claudia Sheinbaum su X.

L’attacco

L’attacco è avvenuto presso l’unica piramide del sito che i visitatori possono scalare tramite ripide scale di pietra vulcanica. Secondo le prime indagini, «sembra trattarsi di un attacco diretto», ha dichiarato Cristobal Castañeda, Ministro della Sicurezza dello Stato messicano, rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli. Le autorità federali hanno trovato «un’arma da fuoco, un’arma da taglio (coltello) e munizioni» sul posto, dove sono state mobilitate la polizia e la Guardia Nazionale, secondo una dichiarazione del Gabinetto di Sicurezza Federale. I video che circolano sui social media mostrano l’aggressore, con il volto coperto, sparare colpi intermittenti con una pistola da una piattaforma a metà altezza della Piramide della Luna, alta 45 metri.

I turisti

«Ci stanno sparando, fate attenzione, mandate la sicurezza», dice una voce in uno dei video. Altri video mostrano agenti di polizia ed esperti forensi in cima alla piramide, in un complesso ora vuoto e transennato con nastro segnaletico. Teotihuacan si trova a circa 50 chilometri dalla capitale, da dove partono quotidianamente escursioni per turisti nazionali e stranieri. Con le sue Piramidi del Sole e della Luna e il suo Viale dei Morti, Teotihuacan è il monumento più importante del periodo Classico precolombiano, fiorito nella Valle del Messico tra il I e ​​il VII secolo.