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L’ex senatore della Lega sequestrato e rapinato in casa con la famiglia: «Mi hanno riempito di pugni». Bottino da 3 milioni

18 Aprile 2026 - 19:38 Alba Romano
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Alberto Filippi è stato aggredito nel garage della sua villa ad Arcugnano (Vicenza) da quattro malviventi incappucciati e armati di pistola

Alberto Filippi, imprenditore vicentino ed ex senatore della Lega, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro persone che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano, in provincia di Vicenza, e lo ha sequestrato per circa un’ora. L’episodio è avvenuto intorno alle 23 di ieri, sabato 17 aprile. Secondo le prime ricostruzioni, i banditi sarebbero sbucati da un cespuglio, armati di pistola e incappucciati, e avrebbero percosso Filippi mentre parcheggiava l’auto in garage.

Il racconto dell’ex senatore leghista

«Stavo rientrando alle 23:00 a casa dopo una cena, e appena depositata l’auto in garage alle spalle mi hanno aggredito quattro individui incappucciati e c’è stata una prima colluttazione», ha raccontato lo stesso Filippi ad alcuni giornalisti accorsi sul luogo della rapina. «Mi hanno riempito di pugni, dopodiché, quando hanno armato una pistola e me l’hanno puntata in mezzo agli occhi, ho desistito», continua il racconto dell’ex senatore del Carroccio.

Il bottino da 3 milioni di euro

A quel punto, i banditi lo hanno portato all’interno dell’abitazione, dove c’erano la moglie e le figlie piccole. Lì, i malviventi hanno trascinato con la forza l’imprenditore in un’altra stanza, con un cacciavite puntato alla schiena. La moglie e le due figlie sono state sequestrate in un’altra stanza, mentre il resto della banda rubava orologi di pregio e borse, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro.

Foto copertina: ANSA/TOMMAGO QUAGGIO | Un frame tratto dalle telecamere interne nella casa mostra l’ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, mentre viene rapinato in casa

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