I funerali di Zanardi a Padova, la sua handbike davanti all’altare. Don Pozza: «Alex siamo noi se sapremo raccoglierne l’eredità» – Il video

L'ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, è morto lo scorso primo maggio a 59 anni. In corso le esequie nella basilica di Santa Giustina

Si svolgono oggi, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e simbolo del paralimpismo, scomparso lo scorso primo maggio all’età di 59 anni. Per volontà della famiglia, le esequie nella Basilica di Santa Giustina non saranno trasmesse in diretta televisiva. Per consentire comunque a tifosi, amici e colleghi di partecipare, il Comune ha predisposto un maxischermo nel vicino Prato della Valle. Ad accompagnare il feretro del campione la moglie Daniela e il figlio Niccolò, che hanno salutato con le mani giunte in segno di ringraziamento la folla che si è assiepata fuori dalla basilica, sotto la pioggia. Dentro oltre duemila persone hanno riempito la chiesa sin dalle ore 9 di questa mattina, martedì 5 maggio. Presenti il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, Alberto Tomba e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Sull’altare i suoi atleti e la handbike

Davanti all’altare è stata collocata l’handbike con cui Zanardi conquistò l’oro alle Paralimpiadi di Giochi Paralimpici di Londra 2012, poi donata al Museo della Medicina di Padova. Un simbolo tra i tanti che raccontano la sua straordinaria carriera: pilota in Formula Uno e CART, campione paralimpico con 16 ori e 7 argenti tra Paralimpiadi e Mondiali, ma soprattutto esempio di forza e determinazione dopo aver perso le gambe nel grave incidente del 2001. Tra i primi presenti alla cerimonia, i giovani di Obiettivo3, l’associazione da lui fondata per promuovere la handbike, insieme a figure di rilievo del mondo sportivo come Stefano Domenicali, Jörg Kottmeier, Luca Pancalli, Gian Carlo Minardi e l’atleta paralimpica Giusi Versace.

ANSA/NICOLA FOSSELLA | L’interno della Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, dove si svolgono i funerali di Alex Zanardi, 5 maggio 2026

«Alex siamo tutti noi»

A celebrare le esequie, don Marco Pozza, il parroco del carcere Due Palazzi di Padova. «Sono orgoglioso di avere avuto un amico come Alex, che non mi ha aiutato a diventare un prete migliore, ma non mi importava: mi ha aiutato a diventare un uomo migliore, questo mi importa». Lo ha detto prima di celebrare il rito funebre. «Alex siamo tutti noi? Dipende, se oggi sapremo cogliere questa eredità e farla nostra oppure se oggi la vivremo come uno show», ha concluso.

ANSA/NICOLA FOSSELLA | Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, nella Basilica di Santa Giustina, per i funerali di Alex Zanardi, 5 maggio 2026

Foto copertina: ANSA/NICOLA FOSSELLA | Migliaia di persone all’esterno della Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, per i funerali di Alex Zanardi, 5 maggio 2026