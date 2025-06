Sinner lo sai fare? Jannik lascia i fan a bocca aperta. Il servizio incendiario: gli bastano palla e fiammifero – Il video

In attesa di Wimbledon, Sinner infiamma i social con un colpo spettacolare: accende un fiammifero con una pallina da tennis

Nell’attesa di iniziare il torneo di Wimbledon il 30 giugno, Jannik Sinner inizia a riscaldarsi, in tutti i sensi. In un video pubblicato sulla pagina Instagram del Atp Tour si vede il campione altoatesino che, prima dimostra come sia possibile accendere un fiammifero sfregandolo contro una pallina da tennis, e poi, posizionandosi a bordo campo fa partire un servizio che intercetta perfettamente la punta del fiammifero e lo innesca. «Ghiaccio e fuoco» scrivono nei commenti, a sottolineare l’atteggiamento sempre molto distaccato del campione azzurro e la sua capacità di infiammare anche il tifoso più esigente.

Il sorteggio di Wimbledon

Fresco dell’eliminazione al torneo di Halle agli ottavi di finale contro il kazako Bublik, Sinner avrà la prima opportunità per riscattarsi sull’erba di Wimbledon. Ad oggi, 26 giugno, sono ancora in corso le qualificazioni per assegnare gli ultimi posti disponibili. Jannik, naturalmente, entrerà da testa di serie numero uno nel main draw del terzo Slam della stagione, con lui, tra femminile e maschile, altri 12 azzurri. Il sorteggio è in programma per venerdì 27 giugno, non sarà possibile seguirlo tramite diretta televisiva ma, come da tradizione, solo sulla radio ufficiale.