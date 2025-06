Jannik Sinner e Andrea Bocelli, il duetto a sorpresa: in uscita il singolo «Polvere e Gloria» – Il video

Il testo del brano - in uscita venerdì 20 giugno -sarà un misto di inglese e italiano. «È un'emozione forte», ha detto il tennista

Dopo l’alta moda, ora, arriva la musica. Jannik Sinner sarà protagonista di un nuovo progetto musicale che lo vede accanto ad Andrea Bocelli. Il singolo, Polvere e Gloria, in inglese Dust and Glory, è in uscita venerdì 20 giugno per l’etichetta discografica britannica Decca Records / Universal Music. Il brano sarà un confronto generazionale, con il cantante, classe 1958, e l’atleta, nato nel 2001, nel ruolo delle due parti. Il testo sarà un misto di inglese e italiano. Non è la prima volta che il tennista numero uno al mondo si discosta dallo sport per prestare il proprio volto, o la propria voce, a mondi diversi dal suo, come la moda (celebre la sua collaborazione con Gucci), la pubblicità o la musica.

Cosa aspettarsi dalla collaborazione Sinner-Bocelli

Il brano è stato scritto da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope, lo stesso Andrea Bocelli e prodotto da PPG Pierpaolo Guerrini. I temi principali sono la passione e la fatica, due caratteristiche comuni nella carriera di Bocelli e di Sinner. Lo sforzo che viene ripagato, dunque, la celebrazione del percorso e del momento in cui, finalmente, la polvere della stanchezza si trasforma in gloria. «Condividere questo percorso con Jannik è stato affascinante: mondi diversi ma vicini nell’impegno, nella disciplina, nella ricerca costante di autenticità e bellezza. E confesso di essere suo tifoso da sempre, affascinato non solo dal suo talento, ma anche dalla sua umiltà e dalla sua forza interiore», ha spiegato Bocelli.

Cosa “canterà” Jannik Sinner

Non sarà questa la volta in cui il pubblico potrà scoprire le doti canore del tennista. Le parti del brano assegnate a Sinner, infatti, saranno una sorta di parlato, che interverrà accanto alla voce lirica del tenore. Frasi motivazionali che sembrano consigli per coloro che sognano di diventare un giorno una leggenda, proprio come l’altoatesino, che ha fatto della costanza e della concentrazione i propri punti di forza. «All you have to do is to be yourself, improve every day, talent doesn’t exist, it has to be earned». Il giovane atleta si è detto felice di far parte di un progetto che si discosta dal suo mondo. «Non avrei mai potuto immaginare di sentire la mia voce in un brano di Andrea, tutto questo è un’emozione forte», ha detto.

Un videoclip dal sapore nostalgico

In uscita domani, venerdì 20 giugno, anche il videoclip del brano Polvere e Gloria. Le immagini mescolano presente e passato. E se oggi i due protagonisti passeggiano uno accanto all’altro tra i panorami mozzafiato della lussuosa tenuta toscana di Bocelli, nel filmato compaiono anche alcuni momenti del tennista e del cantante da bambini e da adolescenti. Anche nel videoclip, così come nel progetto musicale, i due si mostrano complici, uniti dalla passione e dall’impegno nelle rispettive carriere.