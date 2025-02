Andrea Bocelli è il cantante italiano che macina più guadagni. Ha creato un impero societario e immobiliare che vale più di 100 milioni

Dal vino ai cosmetici, dall’azienda agricola, dalla merceria alla gestione dei virtuosi della chitarra, fino alla proprietà di una farmacia a Viareggio. Ecco tutti gli affari milionari del super tenore. Gestiti sempre dalla moglie Veronica Berti e dal fratello architetto, Alberto

Non ha paragone possibile con nessun altro collega, perché Andrea Bocelli non è un semplice cantante di straordinario successo. È in assoluto il numero uno in Italia, e non sono in tanti a potere competere con lui nemmeno a livello internazionale. È un’industria vivente, e ha il giro di affari di una grande impresa. In tutti questi anni di successo ha investito i suoi guadagni creando imprese in cui ha investito più di 100 milioni di euro, e che oggi hanno fatturati di decine di milioni di euro consentendo guadagni che nessun altro può vantare. Ogni attività è amministrata da due sole persone di fiducia del tenore: la seconda moglie Veronica Berti, e il fratello Alberto Bocelli, che è un architetto.

Il vino di Bocelli

La cassaforte dell’impero che ha investito in ogni attività e in immobili da sogno

Il cantante controlla tutto il suo impero attraverso una impresa di costruzioni trasformata in una holding di partecipazioni. Si chiama “Anchise group”, ed è interamente controllata da lui. La società ha debiti verso il suo unico socio per 99,54 milioni di euro. Fattura 2,5 milioni di euro e nell’ultimo bilancio ha registrato un utile di 2,6 milioni di euro. Ha investito in titoli per 32,9 milioni di euro, e vanta crediti per 18,46 milioni di euro dalle sue partecipate. Che sono in tutto undici, e spaziano dall’attività tipica di agente per le attività artistiche, all’attività immobiliare (che è quella principale), alla gestione di una tenuta agricola che produce vino e con le vinacce ha costruito anche una linea di prodotti di bellezza e cosmetici lanciata nel 2017 con un evento internazionale a bordo della nave MSC Seaside: la Lajatica. Ma Bocelli attraverso una società controllata, la Alpemare Beach (che la moglie Veronica controlla direttamente al 5%), gestisce anche due stabilimenti balneari a Forte dei Marmi, che hanno all’interno altrettanti bar e ristoranti. Ogni società ha investito anche in immobili, e secondo la scheda dell’Agenzia del Territorio lo stesso Bocelli risulta proprietario diretto di 93 terreni e 33 fabbricati, in gran parte nella sua Toscana.

I due virtuosi della chitarra, Carisma, prodotti da Bocelli

Il lancio del duo di chitarristi e quella farmacia gestita vicino a Viareggio

Fra le 11 società c’è anche l’Almud edizioni musicali, che è gestita dalla moglie Veronica, che ne è amministratore delegato e vicepresidente mentre il fratello di Bocelli, Alberto è il presidente. L’ultimo fatturato è stato di 3,3 milioni di euro con una perdita operativa di 225 mila euro. L’anno precedente però le cose erano andate molto meglio: 9,1 milioni di euro di fatturato e un utile netto di 1,5 milioni di euro. La società ha lanciato e gestisce anche un duo di virtuosi della chitarra, che si chiamano “Carisma”: Carlo Corrieri e Maddalena Kaltcheva. Bocelli controlla anche una farmacia, la Sant’Andrea in località Torre del Lago a Viareggio, che un buon giro di affari: nell’ultimo bilancio ha fatturato 1,4 milioni di euro, con un guadagno di 19 mila euro, in contrazione rispetto ai 219 mila euro guadagnati l’anno precedente. Sempre controllata da Anchise group c’è pure una piccola società specializzata in articoli di merceria e filati, la Max Prafila srl che fattura però appena 11.600 euro con 2.149 euro di utile.

Bocelli a cavallo nella sua tenuta

La tenuta Bocelli con i cavalli, il vino e i prodotti di bellezza

È affidata alla Tenuta Bocelli agricola a Lajatico la gestione di una meravigliosa tenuta dove il cantante è spesso stato fotografato a cavallo, e dove viene prodotto il vino. Apparteneva alla famiglia originaria dei Bocelli e da tre secoli agli antenati del cantante. Il capitale è diviso infatti a metà fra Anchise group e l’Archivox srl che appartiene agli altri familiari di Bocelli. Le vigne erano tradizionalmente dedicate alla coltivazione di Sangiovese, il Canaiolo, il Colorino, la Malvasia e il Trebbiano. Da una decina di anni si produce anche Cabernet Sauvignon. L’etichetta che rimanda più a Bocelli è proprio quella che produce questo vino, la “In canto”. Nella tenuta ci sono anche le “Officine Bocelli”, che sono proprio le originarie officine meccaniche acquistate nel 1867 dagli avi del tenore, oggi trasformate in uno spazio espositivo. Il piano superiore delle Officine per quattro generazioni sono state proprio la casa di abitazione della famiglia Bocelli.

Anche la moglie Veronica ha messo in piedi le sue attività in proprio

La consorte di Bocelli, Veronica Berti, salita recentemente all’onore delle cronache per avere accompagnato a palazzo Chigi il fratello di Elon Musk, Kimbal, oltre ad essere la manager di fiducia del marito, ha messo in piedi anche una sua attività. Le due società da lei fondate e controllate si chiamano VB Dreams e VB Management. Alla fine dello scorso mese di ottobre Veronica ha girato alla VB Dreams il capitale dell’altra società, che è quella da cui arriva il principale guadagno. Mentre la VB dreams è quasi inattiva, la BVB Management ha fatturato nell’ultimo bilancio 502.647 euro facendo l’agente artistico e ha realizzato un notevole utile netto di 360.654 euro.