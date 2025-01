«Uno spettacolo di droni per il Giubileo»: la proposta di Kimbal Musk al sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Il fratello minore del patron di X e Tesla si è recato in Campidoglio per illustrare il progetto di uno show audio-visivo a Roma. Manca però l'accordo con il Vaticano

Non è finito il tour di visite e incontri istituzionali di Kimbal Musk, fratello minore del multimiliardario Elon e anche lui imprenditore (seppur di molto minor successo). Dopo l’incontro di venerdì 24 gennaio a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, l’uomo con il cappello da cowboy nella mattinata di sabato 25 ha cambiato indirizzo. Sempre scortato dal referente italiano del patron di Tesla, l’ormai chiacchieratissimo Andrea Stroppa, e da Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli, Kimbal Musk è entrato a Palazzo Senatorio. In programma aveva un incontro con il sindaco della capitale Roberto Gualtieri, a cui ha proposto lo stesso «progetto» cui accennava Giuli. Sebbene ancora circondato dal mistero, pare si tratti di una proposta: uno spettacolo di musica e luci in onore del Giubileo, grazie ai droni da intrattenimento che Kimbal possiede. Unico dettaglio: bisognerebbe ancora parlarne con il Vaticano.

La flotta di droni “intelligenti”

Novemila, è il conto di droni intestati alla “Nova Sky Stories” di Kimbal Musk, scrive la Stampa. Una vera e propria flotta che, probabilmente con il sostegno di sponsorizzazioni private, potrebbe illuminare il cielo notturno di Roma. Si tratta di tecnologia avanzatissima, che permette ai singoli “volatili” di connettersi tra loro e orchestrarsi in un’armonia di luci e suoni fino a ricostruire forme ben precise. Una delle caratteristiche principali è la loro abilità di volare su monumenti storici o edifici e ricostruirne le parti mancanti in maniera dinamica e digitale. Nella culla della civiltà antica tanto cara a Elon Musk, la matematica sarebbe facilissima e porterebbe dritta dritta al Colosseo.

Il Ministero rallenta, le opposizioni attaccano

Al momento, però, si parla ancora di una semplice proposta. Che, fa sapere il ministero della Cultura, verrà passata in rassegna esattamente come tutte le altre «che arrivano costantemente». L’idea, bella o brutta, non ha mancato di attirare le aspre critiche delle opposizioni. Tra chi accusa meloni di «genuflettersi» di fronte a Musk e chi, invece, ironizza storpiando il nome del partito della premier: «Fratelli d’America».

In copertina: ANSA / Paolo Cappelleri | Kimbal Musk, il fratello minore di Elon, entra a Palazzo Chigi, 24 gennaio 2025