Welcome to Favelas: «Abbiamo incontrato i rappresentanti di Elon Musk. Adesso i media siamo noi»

La pagina Instagram afferma di aver incontrato i rappresentanti dell'imprenditore sudafricano, che avrebbero contattato anche altre realtà «dell'informazione indipendente»

La nota pagina Instagram Welcome to Favelas ha annunciato di aver incontrato negli scorsi giorni alcuni rappresentanti europei di Elon Musk. Secondo quanto reso noto dall’account dedito alla condivisione di video e foto di scene di degrado nelle città italiane e recentemente alla pubblicazione di notizie di attualità, i rappresentanti dell’imprenditore sudafricano hanno contattato anche altre realtà simili all’estero. Tra i commenti all’annuncio spicca quello lasciato dalla pagina stessa: «You are the media now». «Adesso siete voi i media», la stessa frase pubblicata da Musk su X in seguito alla vittoria di Donald Trump alle elezioni negli Usa dello scorso novembre.

Elon Musk e Welcome to Favelas

Questo è quanto si legge nel post di Welcome to Favelas pubblicato in collaborazione con l’account del suo fondatore Massimiliano Zossolo: «Nei giorni scorsi, alcuni rappresentanti europei di Elon Musk hanno avuto un incontro con gli amministratori di realtà social legate al mondo dell’informazione indipendente, tra cui, per l’Italia, Welcome to Favelas. Al momento, le parti hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma l’incontro è stato giudicato dai partecipanti come necessario e molto stimolante».