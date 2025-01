A Musk non piace il piano di Trump sull’intelligenza artificiale: «È perché non è utile alle tue aziende»

La bacchettata di Sam Altman, l'amministratore delegato di OpenAi che ha sviluppato ChatGPT. Il piano Stargate da 500 miliardi voluto dalla Casa Bianca

Spunta già il primo tema di scontro tra il presidente Usa Donald Trump e il suo collaboratore Elon Musk. La rottura arriva sul progetto Stargate, con cui il nuovo presidente americano vuole investire circa 500 miliardi di dollari in infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Tra i protagonisti del progetto ci son OpenAi, assieme a Softbank e Oracle.

Musk boccia Stargate

Sul suo social X, Musk ha risposto a un post di OpenAi che annunciava il progetto Stargate con un lapidario: «Non hanno i soldi». Che Musk non abbia grandi simpatie per la società di ChatGPT è questione nota. Il miliardario ha da tempo un contenzioso con OpenAi, dopo che ha denunciato la società perché venisse bloccata la conversione in società a scopo di lucro. Musk nel 2015 aveva contribuito a fondare OpenAi, da cui però è andato via nel 2018.

La risposta di Sam Altman a Musk

A Musk ha risposto Sam Altaman, Ceo di OpenAi: «Rispetto i tuoi successi e ritengo che tu sia la maggiore fonte di ispirazione dal punto di vista imprenditoriale del nostro tempo». Altman ha sottolineato che l’iniziativa è una «cosa fantastica per il Paese. Mi rendo conto che quello che è buono per il Paese non è sempre ottimale per le tue aziende ma nel tuo nuovo ruolo mi auguro che tu dia la priorità agli Stati Uniti».