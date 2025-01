Elon Musk si difende sul saluto romano e posta le foto dei “precedenti” di Obama, Harris, Clinton. Vannacci è con lui: «Solo una bufala» – Il video

L'europarlamentare della Lega attacca il centrosinistra che sarebbe a caccia di dettagli per screditare la presidenza Trump

Roberto Vannacci sposa la linea di Elon Musk, che ha definito «sporchi trucchi» le critiche rivoltegli per il gesto equivoco del multimiliardario alla festa dei Maga alla Capitol One Arena, dopo la cerimonia di insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente Usa. C’è chi ha riconosciuto in quel braccio destro portato al cuore e poi teso davanti a sé il saluto romano dei regimi nazifascisti. Così almeno lo aveva ribattezzato anche il referente italiano di Musk, twittando «l’Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano», prima di rinnegare questa versione. Per Vannacci non si tratta di un gesto con connotazioni ideologiche o politiche: «Mi sembra tutt’altro che un saluto che si rifaccia al nazionalsocialismo o al fascismo. Quella è una movenza, nel momento in cui il linguaggio del corpo conta di più delle parole che vengono dette e con le quali Musk ha voluto coinvolgere le persone davanti a lui».

Musk, Vannacci e la “bufala” del saluto romano

È questa la versione dell’europarlamentare della Lega, ma anche dell’uomo più ricco del mondo, che su X ha retwittato un post in cui si vedono quattro leader democratici con il braccio destro teso davanti a loro durante un comizio. Sono l’ex presidente Barack Obama, l’ex vice presidente Kamala Harris, l’ex First Lady e candidata alla Casa Bianca Hillary Clinton e la senatrice Elizabeth Warren. «I media tradizionali sono pura propaganda. Ora i media siete voi», ha scritto Musk, ricondividendo le parole di chi oltre all’immagine scriveva: «Qualcuno può indicarmi gli articoli in cui i media si sono indignati per questo? Non ne ho trovati…». Bisogna ricordare che all’accostamento tra il gesto di Musk e il saluto romano ha contribuito, tra le altre cose, la vicinanza e l’endorsement del multimiliardario al partito di estrema destra tedesco, l’Afd. Vannacci sposa la linea dell’imprenditore, che entrerà nella nuova squadra di Trump, definendo tutta la vicenda «una bufala». «Non mi è sembrato assolutamente un saluto romano né un saluto che si rifacesse a Hitler o Mussolini», ha detto da Strasburgo, «noi ormai in Italia ne siamo abituati, la sinistra ha solo questa teoria. Qualsiasi cosa faranno Trump, Musk e JD Vince, cercheranno di esaminarla nel dettaglio per trovare qualsiasi particolare che possa essere ricondotto al fascismo, al nazionalsocialismo, a Hitler o Mussolini».

