Propaganda live, la prima intervista (finta) a Giorgia Meloni sul post Giambruno – Il video

Il regista Alessio Marzilli ha realizzato per Propaganda Live – il programma di Diego Bianchi “Zoro” e Marco “Makkox” Dambrosio su La7 – la prima intervista (finta) alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la separazione dal compagno Andrea Giambruno, dimessosi dalla conduzione di Diario del Giorno su Rete 4 dopo il primo e il secondo fuorionda di Striscia la notizia. «Presidente come sta? La vedo un po’ nera. È stata una settimana impegnativa», chiede Marzilli. «È come se avessi perso trent’anni», la risposta della premier. Una settimana fa circa, Meloni ha annunciato la fine della relazione con il giornalista su Instagram. «La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra», il post sui social.

