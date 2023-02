Propaganda Live, lo scherzo telefonico in diretta di Marco Mengoni: «Pronto Diego, sono un tuo fan» – Il video

«Pronto Diego, sono un tuo fan». Una telefonata improvvisa arriva nello studio di Propaganda Live. La voce all’inizio camuffata nasconde il vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni. «Una trasmissione pazzesca, ti volevo fare tantissimi complimenti», continuai il cantante recitando la parte del fan del conduttore Zoro, all’anagrafe Diego Bianchi. «Volevo sapere, ma quanto andate avanti con la trasmissione? Tipo la finale di Sanremo?», scherza l’artista. L’accento romano poi tradisce il cantante di Ronciglione, accolto a quel punto da un grande applauso in studio e dall’immancabile cartonato che lo raffigura posizionato tra il pubblico. «Marco Mengoni sta ancora col fuso di Sanremo», scherza Bianchi, che ha intervistato l’artista durante i giorni del festival. «Vi seguo da sempre», continua Mengoni, «da molto prima di vincere, verrò a trovarvi molto presto». Il conduttore di Propaganda riconosce un altro primato al cantante: «Sai che in dieci anni non ci ha mai chiamato nessuno?». La risposta arriva tra le risate generali: «Perché nessun altro vi seguiva, io sì». Il siparietto va avanti fino ai commiati: «Ho chiamato solo per salutarvi, mi sembrava una cosa gentile, dato che ultimamente in questo mondo la gentilezza è passata di moda». Ma nonostante i saluti ripetuti il cantante non riaggancia. «Vuoi proseguire con la trasmissione?» chiede a Bianchi. «Io proseguirei anche se tu mi lasci andare. C’hai bisogno di compagnia?», risponde lui. Tra le risate l’ammissione dell’artista: «Sì in effetti mi sento un po’ solo».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: