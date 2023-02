Il trionfo di Mengoni visto dalla sua Ronciglione e le lacrime di mamma Nadia: «Sono felicissima. Marco è sempre rimasto lo stesso» – I video

Vittoria assoluta al Festival per l’artista del viterbese. Tutte e tre le giurie del Festival lo avevano indicato come miglior cantante in gara

Trattiene a fatica la gioia, la commozione e le lacrime Ronciglione, il paese natio di Marco Mengoni, trionfatore assoluto della 73esima edizione del Festival di Sanremo. I video del momento della proclamazione sul palco dell’Ariston visti dalla piazza del paesino del viterbese tolgono il fiato. Quello che è mancato certamente alla mamma e al papà di Mengoni, testimoni del secondo trionfo in carriera al Festival del cantante di Due Vite. «Grazie a tutti con tutto il cuore», dice con le lacrime agli occhi la madre del cantante, Nadia Ferrari mentre esplode la gioia davanti al maxischermo allestito per la visione della finale. «È nostro! È nostro!», gioisce Ferrari mentre si scioglie in un abbraccio con il padre di Marco, Maurizio Mengoni. «Sono troppo emozionata, non riesco neanche a parlare», continua la mamma con la voce rotta dalla commozione. «Sono felicissima per Marco, perché come tutti ha lavorato tantissimo. Ma Marco è rimasto quello di prima – assicura – non è cambiato per niente». All’ultima esibizione la sala si alza in piedi e intona la canzone, sono tutti lì per Marco. Nel frattempo, negli striscioni appesi ai balconi della sua casa natale si legge: «Comunque vada sei andato via da re e ritorni imperatore».

Il trionfo per tutte e tre le giurie

Mengoni ha vinto il festival di Sanremo a 10 anni dal suo primo trionfo, nel febbraio 2013. E lo ha fatto con numeri che non lasciano spazio a dubbi. A disegnare vincitore il cantante laziale sono state all’unisono tutte e tre le giurie che concorrono a determinare la classifica finale della competizione. La voce di Due Vite, infatti, è stata la prima scelta sia per la sala stampa, che per il televoto e la demoscopica. Le differenze tra le valutazioni delle tre giuri hanno riguardato invece il resto della top five, con il televoto che dopo Mengoni ha scelto Ultimo, poi Lazza, Mr Rain e Tananai. Secondo la demoscopica – formata da 300 persone selezionate dall’Ipsos tra fruitori abituali della musica; ovvero che vanno spesso a concerti, acquistano dischi e partecipano ad eventi musicali – invece, secondo doveva essere Mr. Rain, poi Lazza, Ultimo e Tananai. Infine, il voto della sala stampa ha piazzato Lazza secondo, come da risultato complessivo finale, e a seguire Tananai, Mr. Rain e Ultimo.

