Marco Mengoni all’Ikea, cantano gli Oblivion: «Perché ti resta una vite…» – Il video

«Cosa canterebbe Marco Mengoni all’Ikea?». È probabilmente questa la domanda che si sono fatti gli Oblivion, gruppo comico musicale-teatrale, prima di pubblicare su Tik Tok la parodia del brano Due Vite, vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Nella nuova versione infatti il quintetto bolognese stravolge il testo di Marco Mengoni, così «profondo e intimo», trasformandolo nel racconto di una coppia alle prese con i mobili da montare, appena acquistati all’Ikea. «Se segui bene le istruzioni tutto liscio filerà, ma tu lo sai che ti sbagli, ti sbagli e non sai più dove hai messo la brugola ma non demordi e maledirai come fai quando lo avviti, si sbriciola, per non contare quei graffi sul legno che fai mentre tua moglie si agita».

