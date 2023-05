L’indiscrezione che anticipa l’estate: arriva una hit di Marco Mengoni ed Elodie?

È forse il duo dell’estate più promettente degli ultimi anni: Marco Mengoni ed Elodie si preparano ad unire le forze con un duetto estivo in prossima uscita. A rivelarlo è davidemaggio.it che parla di un nuovo brano in arrivo cantato proprio dal vincitore di Sanremo 2023 con Due Vite e dall’artista romana, anche lei in gara all’ultimo festival e a breve in debutto al Forum d’Assago. Lei regina delle hit estive con Nero Bali, Margarita, Tribale, Ciclone, lui in cima alle classifiche da mesi con l’enorme successo all’Ariston e in preparazione per l’Eurovision, daranno filo da torcere alle coppie dei mesi più caldi, prima fra tutte quelle già annunciata di Marracash e Tananai, e poi il trio Fedez, Annalisa e Articolo 31. Dotati di gran voce e con stile da vendere, Mengoni ed Elodie aveva mostrato già durante lo scorso Sanremo una grossa intesa. Amici da tempo, l’incontro tra nel dietro le quinte della kermesse tra sorrisi e balletti aveva fatto il giro del web.

