L’emozionante messaggio di Vincenzo Mollica a Marco Mengoni: «Canta con la voce della sua anima che può raccontare l’avventura umana» – Il video

Il suo storico balconcino a Sanremo è mancato anche quest’anno, ma Vincenzo Mollica ha dimostrato di aver seguito la kermesse canora con la sua solita grande passione e competenza. In un video pubblicato su Instagram il giornalista commenta il vincitore, regalando un’analisi poetica delle capacità canore e artistiche del cantante di Ronciglione. «Dedicato a Marco Mengoni», comincia così il discorso di Mollica, «la sera che Amadeus ha pronunciato il suo nome come vincitore del Festival di Sanremo mi sono commosso, perché mi sono tornate in mente tutte le cose bellissime che ho fatto con Marco da giovane. Mi ha sempre colpito per la sua enorme sensibilità, umanità e umiltà, cosa rara di questi tempi». Il discorso va avanti parlando di una voce «meravigliosa», che può raccontare «con onestà e dignità l’avventura umana». Mollica spiega di aver apprezzato molto anche l’esibizione dell’artista nella serata delle cover con Let it be: «Anche quella è andata dritta al cuore. Tutte le volte che Marco canta lo fa andando all’essenziale delle cose, cercando quello che della vita vale davvero la pena di essere vissuto». Poi l’augurio finale: «Mi auguro che vada sempre avanti così, con l’arte e la bravura che vivono nel suo cuore. Una cosa è sicura: non perdetevi mai ogni volta che Mengoni canta, perché ha sempre qualcosa da dire sul serio».

