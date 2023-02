Sanremo 2023, Marco Mengoni vince la serata dei duetti con «Let it be». La top 5 – Il video

È Marco Mengoni il vincitore della quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata a cover e duetti. Il cantautore ha portato sul palco dell’Ariston il brano Let it be dei Beatles, in compagnia del Kingdom Choir 13. Ancora un secondo posto invece per Ultimo, che si è esibito insieme ad Eros Ramazzotti in alcuni classici del repertorio del cantautore, a partire dal celebre brano Un’emozione per sempre. Il terzo gradino del podio va a Lazza, che ha scelto di reinterpretare insieme a Emma Marrone il brano La Fine di Nesli. Seguono, rispettivamente al quarto e quinto posto, Giorgia e Mr. Rain.

La performance di Mengoni

Foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

