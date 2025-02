«Spero che venga un ictus a Salvini», la battuta del comico a Propaganda live. Diego Bianchi si scusa, ma parte la protesta leghista – Il video

il vicepremier e segretario della Lega rilancia sui suoi social il pezzo di monologo del comico Xhuliano Dule su La7. Frasi per cui il conduttore si era già scusato in diretta

Non sono bastate le scuse in diretta di Diego Bianchi per fermare la protesta leghista contro Propaganda Live. Durante la puntata di venerdì 21 febbraio, lo show su La7 ha ospitato un monologo del comico Xhuliano Dule. L’italo-albanese ironizzava sul fatto che avesse frequentato l’università Bocconi e fosse appunto albanese: «Due cose che nella stessa frase potrebbero far venire un ictus a Matteo Salvini. O almeno spero».

La reazione di Salvini alla battuta del comico

Sui suoi social, il segretario della Lega ha attaccato: «Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno e riderci su. Non mi arrabbio neanche, provo pena e tristezza». Le scuse nei confronti del vicepremier però erano già state fatte la sera prima, quando il conduttore Diego Bianchi ha commentato alla fine del monologo di stand-up: «Questo è un programma in diretta, si improvvisa molto. Ogni tanto entra qualche battuta infelice come è accaduto poco fa su questo palco. Chiediamo scusa a Salvini che è stato il destinatario. Succede, siamo qui anche per questo. Abbiamo l’ossatura per chiedere scusa a Salvini…».