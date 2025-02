Il braccio destro di Musk in Italia ha puntato Piantedosi, l’ultimo sondaggio di Stroppa sul ministro: c’è anche Salvini

Solo due giorni prima, Andrea Stroppa aveva lanciato un'altra consultazione dall'esito prevedibile sul lavoro del ministro dell'Interno. Da quel sondaggio il capo del Viminale ne era uscito di fatto bocciato

Il referente italiano di Elon Musk, Andrea Stroppa, ha lanciato un altro sondaggio, dopo quello di pochi giorni fa in cui chiedeva agli utenti di X se, giunti a «metà mandato» del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, si sentissero più o meno sicuri. Questa volta la domanda è più specifica: «Quale ministro dell’Interno ha gestito meglio la sicurezza negli ultimi anni?», scrive Stroppa, dando la possibilità di scegliere tra quattro opzioni: Matteo Piantedosi, Luciana Lamorgese, Matteo Salvini e Marco Minniti, le ultime quattro persone ad aver ricoperto la carica.

Stroppa contro Piantedosi

Nel primo sondaggio, il 67% degli oltre mille votanti aveva dichiarato si sentirsi meno sicuro con Piantedosi al Viminale. Nel secondo la lotta è ancora aperta, ma mentre questo articolo viene scritto, vede in netto vantaggio Salvini premiato dal 58% dei circa 2 mila votanti che evidentemente ricordano con piacere il suo lavoro durante il primo governo Conte. Segue Marco Minniti mentre risultano molto indietro Lamorgese e Piantedosi. Stroppa non ha spiegato la ragione dei sondaggi, limitandosi a invitare chi lo segue a votare e far votare quante più persone possibili. Quel che è certo è che, nonostante i buoni rapporti tra Musk e il governo italiano, Piantedosi non sta brillando nei sondaggi del referente dell’imprenditore sudafricano.