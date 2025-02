Scintille tra il padre di Ilaria Salis e il referente di Musk Stroppa. «Noi in un paese libero, dove chi incita all’occupazione può diventare europarlamentare»

Il padre della eurodeputata cita lo scandalo Lockheed per criticare l'amministrazione Trump. E la voce dell'imprenditore sudafricano in Italia replica

Il padre dell’eurodeputata Ilaria Salis provoca e il referente di Elon Musk in Italia risponde. «Ma adesso che Trump ha liberalizzato la corruzione all’estero per le aziende americane, assisteremo presto ad altri casi Lockheed?», posta su X il signor Salis citando lo scandalo degli anni ’70 quando una delle più grandi agenzie aerospaziali del mondo ammise di aver pagato tangenti a politici e militari di alcuni Stati (tra cui l’Italia) per vendere i propri aerei militari. Il riferimento all’impero di Musk non è lontano. E prontamente Andrea Stroppa, che proprio in Italia rappresenta le mosse dell’imprenditore sudafricano replica: «Dottore, non ne ho idea. Tuttavia, visto che commenta periodicamente sotto i miei post, vorrei dirle pubblicamente che sono felice di essere italiano. Viviamo in un Paese democratico e libero, dove chi incita all’occupazione degli immobili può diventare rappresentante italiano nel Parlamento europeo, scrivere libri ed essere ospitato in TV. L’Italia ripudia il fascismo, che ha sconfitto grazie agli Alleati, e oggi gode di una grande libertà che tutti noi siamo chiamati a custodire. Spero che un giorno questa libertà possa estendersi anche agli emarginati che vivono in strada e che, anziché occupare immobili, preferiscono affrontare sull’asfalto il freddo dell’inverno e il caldo soffocante dell’estate. Sono le stesse persone a cui, nelle periferie dove si trovano questi immobili occupati e dove il guadagno sarebbe facile e immediato, vengono proposti “lavoretti” di vario genere, eppure rifiutano. Ne conosco molti, di ogni razza e provenienza. Avrebbero molto da insegnare».