Sam Altman risponde a Elon Musk: «Non vendiamo OpenAI, ma se vuoi possiamo comprare X»

Il Ceo della casa madre di ChatGPT ha rispedito al mittente l'offerta di Musk e ironizzato su quanto ha speso il capo del Doge per comprare Twitter

Offerta rispedita al mittente, divisa per dieci. Così il Ceo di OpenAI Sam Altman ha risposto ad Elon Musk dopo la proposta dell’imprenditore sudafricano di acquistare l’azienda madre di ChatGPT per 97,4 miliardi di dollari. «No grazie, ma se vuoi possiamo comprare Twitter per 9,74 miliardi», ha ribattuto Altma ironizzando sulla perdita di valore subita dal social che fu dell’uccellino blu da quando Musk l’ha acquistato nell’ottobre del 2022 spendendo 44 miliardi di dollari e ribattezzandolo poi in X. Il capo del Doge non ha ancora ribattuto alla controproposta di Altman, limitandosi a pubblicare un post su X in cui lo definisce Scam Altman («Fregatura Altman»).

La risposta di Stroppa: «Sam, hai tradito Elon»

A intervenire è stato il referente italiano di Musk, Andrea Stroppa. Rispondendo al Ceo di OpenAI, ha scritto: «Sam, hai tradito Elon e la missione originale di OpenAI. È ora di andare». Il riferimento di Stroppa è alla nascita della compagnia che fu fondata dai due imprenditori che ora si contrappongono. Musk voleva comprare l’azienda che secondo lui aveva perso troppo terreno nei confronti di Google, ma gli investitori si opposero e lui si allontanò. Oggi, OpenAI è cresciuta moltissimo e il suo scopo è cambiato. Nata come società non profit con l’obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale disponibile per tutti, si sta ora trasformando in una compagnia che ha tra i propri obiettivi quello di generare profitti e guadagni per i suoi investitori.