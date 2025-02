Usa, giudice blocca l’accesso del Doge di Musk al portale del dipartimento del Tesoro

Il giudice Paul A. Engelmayer ha emesso un'ordinanza d'urgenza dopo la citazione in giudizio del presidente Trump da parte di 19 procuratori generali democratici

Sabato 8 febbraio un giudice federale statunitense ha emesso un’ordinanza d’urgenza per bloccare l’accesso ai documenti del dipartimento del Tesoro, che contengono dati sensibili come numeri di previdenza e conti bancari di milioni di americani, da parte della Government Efficiency Commission (Doge) guidata da Elon Musk. L’ordinanza del giudice Paul A. Engelmayer, nominato dal presidente Barack Obama, arriva dopo che 19 procuratori generali democratici hanno citato in giudizio il presidente Donald Trump per aver consentito al team del patron di Tesla e X l’accesso al sistema centrale di pagamento del Tesoro in violazione della legge federale, scrive National Public Radio (Npr). Il sistema in questione gestisce rimborsi fiscali, benefici previdenziali e per i veterani, e una vasta rete di dati personali e finanziari dei cittadini statunitensi.

Problemi di sicurezza e violazione della privacy

Il procuratore generale di New York Letitia James, il cui ufficio ha presentato la causa, ha dichiarato che l’accesso del team Doge ai dati del dipartimento del Tesoro solleva problemi in termini di sicurezza e violazione della privacy e delle normative. «Questo team, che non è stato eletto, guidato dall’uomo più ricco del mondo, non è autorizzato ad avere queste informazioni e ha esplicitamente cercato di accedere, senza alcuna autorizzazione, per bloccare illegalmente i pagamenti su cui milioni di americani fanno affidamento, come quelli per assistenza sanitaria, assistenza all’infanzia e altri programmi essenziali», ha detto James in un video-messaggio rilasciato dal suo ufficio venerdì.

Interferenza con i fondi già stanziati dal Congresso

Alla causa, secondo cui l’accesso del dipartimento di Musk ai documenti del Tesoro potrebbe interferire con i finanziamenti già approvati dal Congresso, hanno preso parte anche gli Stati di Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont e Wisconsin. Più in generale, l’autorizzazione concessa al Doge di entrare nei sistemi del Tesoro, così come il commissariamento dell’agenzia UsAid e il congelamento di tutti gli aiuti allo sviluppo, hanno suscitato preoccupazioni riguardo al crescente potere di Musk.

Foto copertina: ANSA / ALLISON DINNER | Elon Musk durante la cerimonia di insediamento del presidente Usa Donald Trump a Washington, DC, 20 gennaio 2025