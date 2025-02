Elon Musk si allarga e lancia su X MEGA: «Gente d’Europa unitevi al Make Europe Great Again»

Lo slogan ricorda il movimento politico che ha portato Trump alla Casa Bianca. Cosa bolle in pentola?

Potrebbe esser il nuovo passo di Elon Musk nel panorama politico europeo. Sul suo social media X il miliardario ha scritto: «Gente d’Europa: unitevi al Mega, Make Europa Great Again». Il nome richiama il movimento politico di Donald Trump, Maga (Make America Great Again) declinato stavolta per il Vecchio Continente. Progetto sostenuto da Musk e molto fortunato, dato che ha portato Trump alla Casa Bianca. Si potrebbe trattare del nuovo progetto politico del proprietario di Tesla. Recentemente non è stato fermo nemmeno da noi. Ha attaccato il primo ministro britannico laburista, Keir Starmer e ha scatenato polemiche il suo appoggio al partito di estrema destra Afd alle prossime elezioni tedesche.