Da Elon Musk una valanga di soldi per Donald Trump: quanto ha speso per le elezioni l’uomo più ricco del mondo

I documenti federali citati dalla Cnn rivelano anche quanto fosse accesa la competizione tra i grandi sostenitori del candidato repubblicano alla Casa Bianca

Pochi hanno contribuito economicamente alla campagna elettorale di Donald Trump quanto Elon Musk. Secondo documenti federali citati dalla Cnn, l’imprenditore ha speso in totale 290 milioni di dollari per le elezioni Presidenziali Usa 2024. I documenti si riferiscono alle ultime cinque settimane dello scorso anno e rivelano quanto fosse accesa la competizione tra i facoltosi sostenitori di Trump, mentre la nuova amministrazione si preparava a prendere il potere. Secondo l’ultima stima di fine anno 2024, il patrimonio del patron di Tesla ammonta a 439,2 miliardi.

Il vecchio comitato elettorale di Trump – convertito in un nuovo fondo che può utilizzare per esercitare la sua influenza politica, nonostante non possa ricandidarsi – ha raccolto quasi 21 milioni di dollari nel periodo. Nel frattempo, un importante super PAC alleato ha ricevuto diverse donazioni milionarie, tra cui un milione di dollari dal candidato ambasciatore in UK dell’amministrazione, lo stesso giorno della sua nomina.

I documenti federali hanno inoltre mostrato come i partiti e alcuni dei loro membri chiave si stiano preparando per le elezioni di metà mandato del 2026, con parlamentari potenzialmente vulnerabili in stati in bilico come Georgia, North Carolina e New Hampshire che stanno accumulando fondi. Il Comitato Nazionale Democratico ha speso pesantemente nelle settimane successive alle sconfitte del partito nel 2024, investendo oltre 56 milioni di dollari per spese di sede, parcelle legali e sondaggi tra gli elettori.

I documenti presentati venerdì alla Commissione Elettorale Federale hanno rivelato che Musk ha versato circa 11,2 milioni di dollari nel suo principale super PAC, America PAC, nell’ultimo giorno dell’anno – portando il totale delle sue donazioni politiche per il ciclo elettorale a oltre 290 milioni di dollari, una somma massiccia eguagliata solo da una manciata di altri mega donatori.

Gli ultimi contributi di Musk erano destinati a «incentivi per petizioni», legati alle donazioni milionarie che ha organizzato attraverso il super PAC nella fase finale della corsa elettorale. Queste iniziative, che puntavano a incoraggiare la registrazione degli elettori, sono state bersaglio di contestazioni legali. Ma alla fine sono state autorizzate e sono andate avanti.