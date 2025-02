Il presidente Usa? Per “Time” è Elon Musk. Il gelo di Trump sulla rivista: «Mi stupisce esista ancora»

Il celebre magazine ha deciso di ritrarre in copertina l'uomo più ricco del mondo dietro il "resolute desk" della Casa Bianca

C’è solo un presidente, e per il Time Magazine non è Donald Trump. Dietro il resolute desk, la famosa scrivania nello Studio Ovale della Casa Bianca, è stato infatti posizionato il suo consigliere più fidato, Elon Musk. Il messaggio lanciato dalla rivista, che l’ha photoshoppato sulla celebre copertina rossa, è inequivocabile: il vero commander in chief degli Stati Uniti è lui, l’uomo più ricco della terra. La sua influenza è ben nota: dal ruolo chiave nel Dipartimento per l’efficienza del governo (DOGE), il multimiliardario sudafricano si infila, o vuole infilarsi, in tutti i gangli dell’amministrazione. E, stando alle ultime mosse, prima fra tutte quella contro l’UsAid, sembra riuscirsi. Anche perché – almeno per il momento – Trump sembra non poterne fare a meno.

La reazione di Trump

La decisione della rivista di mettere in prima pagina Musk non deve però essere piaciuta al presidente, (quello eletto) degli Stati Uniti. Venerdì, durante la conferenza stampa post-vertice con il premier giapponese Shigeru Ishiba, rispondendo a una domanda del giornalista sull’immagine scelta per il nuovo numero del magazine, Trump ha prima elogiato il suo first buddy: «Sta facendo un lavoro eccezionale, sta scoprendo frodi, corruzioni, sprechi». Poi, però, stizzito ha sottolineato: «La rivista Time è ancora in attività? Non lo sapevo nemmeno». Per il New York Times la domanda è ovvia: la copertina di Time metterà distanza tra Trump e Musk? Chissà. Una prima (piccola) crepa, però, sembra averla aperta.