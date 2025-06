Sì Patty Pravo e Lazza, ni BigMama, assolutamente no Baby K – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Anche questa settimana si chiude con un nutrito carnet di nuove uscite. Cominciamo come sempre dagli album e cominciamo bene. Perché ci è piaciuta la nuova veste data da Lazza al suo Locura; ci ha entusiasmato, come al solito, il nuovo disco dei Calibro 35; ci ha letteralmente esaltato Chiamamifaro e ci hanno convinto anche Bresh e Briga. Anche nella sezione dedicata ai singoli belle sorprese, una su tutte quella di Patty Pravo, alle prese con un brano fuori dal suo solito recinto e affrontato benissimo. Bene Tananai, che fa il Tananai, bene anche Levante, che ritrova quel disimpegno degli inizi. Altra sorpresa è la svolta merengue di Baby Gang, che non sarà puro cantautorato impegnato, ma sempre di un passo avanti si tratta. Di un altro pianeta invece i Planet Funk, Tropico ed Emma Nolde, con tre brani, come sempre, splendidi. Convince fino ad un certo punto invece la veste bubble gum estiva di BigMama, mentre Victoria dei Maneskin fa passi avanti come dj, ma non riuscendo ad uscire dal recinto del volgarotto dance spinto. Ennesimo disastro estivo di Baby K, bruttarello e banalotto invece il nuovo pezzo di Valerio Scanu. A salvarci un’altra chicca: KSFA, divertentissimo nuovo brano di MV Killa. A voi tutte le nostre recensioni.