Lutto nei Planet Funk, è morto Domenico Gigi Canu

Nel 2018 la band aveva perso un altro dei fondatori, Sergio Della Monica

Si è spento all’età di 66 anni Domenico Gigi Canu, chitarrista e fondatore dei Planet Funk. L’annuncio è arrivato tramite i canali social della band. A causare la morte del musicista un tumore che lo affliggeva da tempo, improvvisamente peggiorato negli ultimi giorni. Nel 2018 la band aveva perso anche Sergio Della Monica, che insieme a Canu aveva fondato i Souled Out, band che fondendosi con i Kamasutra di Marco Baroni ed Alex Neri, aveva dato vita ai Planet Funk. La band dalla formazione nel 1999 è diventata uno dei punti di riferimento per la dance europea grazie a successi come Chase The Sun, Who Said e These Boots Are Made For Walkin’.

I saluti dei colleghi

Il post con cui è stata annunciata la morte del musicista è stato commentato da tanti personaggi della musica italiana. «Che immenso dispiacere. Il nostro Gigi. Vi abbraccio fratelli vi abbraccio forte» scrive Jovanotti, che ha collaborato con i Planet Funk per Big Fish, ultima traccia del disco del 2006, Static. Anche Giuliano Sangiorgi ha lavorato con la band, l’album è The Great Shake, il brano si intitola Ora il mondo è perfetto. Infatti il frontman dei Negramaro ricorda il collega con una storia su Instagram che dice: «È stato “un mondo perfetto” con te! Ora “tieni gli occhi pronti a visioni dolcissime”! Con tutto l’amore che posso. G.». Cuori spezzati invece per Bob Angelini, Saturnino, Rodrigo D’Erasmo, Fabio Rondanini e La Nina.