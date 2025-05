Olly ci mette il cuore, i Coma_Cose puro pop, solito dramma estivo Fred De Palma, disastro TriGno. Le nostre recensioni

Nuovo intenso weekend di uscite per quel che riguarda il mercato discografico italiano. Tanti gli ottimi album, da quello intimista di Rkomi a quello immaginifico dei Casino Royale, dalla conversione allo stornello romano di Ketama126 all’imperituro favoloso rap di Nerone. Le ragazze della valle, Vale LP e Lil Jolie, la combinano grossa, il disco è una bomba, ma bene anche I Patagarri e anche un gradino sopra la fabula di Dadà. Un disastro catastrofico gli EP dei ragazzi di Amici, se Antonia perlomeno propone un pop trito e ritrito ma perlomeno corretto, TriGno non sembra proprio baciato dal talento, Jacopo Sol è decisamente mollaccioso. Più vivace la sezione singoli, che accoglie con gioia il ritorno di sua maestà Fabri Fibra, carico di cuore il nuovo pezzo di Olly, bene i Coma_Cose, splendidi gli Zen Circus e anche il side project di Truppi. Il pezzo di Michele Bravi e Mida è uno spasso, Luca Romagnoli e i Post Nebbia pubblicano due perle. Una potenza travolgente i brani di Hu e di Adriana, sorpresona di Boro. Male Antonino, una tragedia Sarah Toscano, un dramma Fred De Palma, solita noia Simba La Rue. A salvarci la chicca della settimana: Just the Way We Do, nuovo disco dei bravissimi Shalalalas. A voi tutte le nostre recensioni.